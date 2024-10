COMUNICATO STAMPA CONTRATTO ATAC, CICCULLI-LUPARELLI-FORTI (SCE): “NECESSARIO ANCORA LAVORO PER LE PERIFERIE, LA MOBILITÀ SIA UN DIRITTO, AVVIARE DIALOGO COSTRUTTIVO CON I MUNICIPI PER GARANTIRE PIENA EQUITÀ TRA CENTRO E PERIFERIE”

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

CONTRATTO ATAC, CICCULLI-LUPARELLI-FORTI (SCE): “NECESSARIO ANCORA LAVORO PER LE PERIFERIE, LA MOBILITÀ SIA UN DIRITTO, AVVIARE DIALOGO COSTRUTTIVO CON I MUNICIPI PER GARANTIRE PIENA EQUITÀ TRA CENTRO E PERIFERIE”

Roma, 31 ottobre 2024 – “Abbiamo approvato in Assemblea Capitolina il nuovo contratto di servizio di ATAC, atteso da nove anni. Un atto dovuto e importante perché crediamo nel servizio pubblico al 100 %.

La mobilità è, infatti, un diritto, non un bene prezioso e tantomeno un privilegio” dichiarano in una nota Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, consiglieri di Sinistra Civica Ecologista in Assemblea Capitolina, e Giovanni Forti, consigliere e presidente della commissione mobilità del XV Municipio.

“Abbiamo proposto interventi concreti, tra cui l’ATAC di Municipio e la distribuzione delle risorse e dei chilometri di servizio di ATAC verso le zone meno servite, dando così una risposta ai bisogni di chi abita nei Municipi più periferici, troppo spesso lasciati indietro. Seppure non tutti approvati, i nostri emendamenti vogliono aprire una riflessione seria sulle periferie laddove il servizio è scarso e i mezzi meno frequenti.

I Municipi devono avere un ruolo centrale per assicurare che la qualità del servizio di ATAC non dipenda dal quartiere in cui si vive: ogni cittadino ha diritto a un trasporto pubblico affidabile e dignitoso e proprio a questo doveva servire la nostra proposta dell’ATAC di Municipio. Chiediamo che il Comune di Roma lavori per correggere queste disuguaglianze e garantire pari accesso alla mobilità. Non ci fermeremo e continueremo a lavorare per un trasporto pubblico che sia realmente al servizio di tutti”, concludono Cicculli, Luparelli e Forti.