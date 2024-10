(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 *Thomas De Luca (M5S): “Otto anni dopo il terremoto servizi in macerie e la

Valnerina si va spopolando. Serve una Carta dei servizi minimi garantiti”*

La Valnerina sta velocemente scomparendo. Nell’area del Cratere pesano non

sono solo le difficoltà della ricostruzione ma soprattutto la spoliazione

dei diritti e dei servizi. Sta tutta qui l’ipocrisia della politica che si

riempie la bocca di parole in occasione delle ricorrenze. È paradossale che

i protagonisti locali, regionali e nazionali, dello smantellamento

dell’ospedale di Spoleto, unico DEA di I livello dell’area del Sisma oggi,

a otto anni dal sisma, si lavino le mani con la classica pacca sulle spalle

dei cittadini. Le comunità del cratere hanno bisogno di risposte immediate

per arginare le emergenze prima fra tutte quella sanitaria, la tutela della

salute e la salvaguardia della vita. Parlano di legge sulla famiglia, ma

quelle della Valnerina non sono famiglie? Che progetto di vita si può

costruire quando l’istruzione, le attività culturali e lo sport per ragazzi

o bambini devi andare a farlo a 40 minuti di auto? Al governo della regione

promuoveremo una Carta dei servizi minimi garantiti, mettendo a sistema

finalmente quelle risorse che fino ad oggi sono state vincolate lontano

dalle necessità di chi vive nell’area del cratere.

*Thomas De Luca coordinatore regionale M5S Umbria*