Comunicato stampa Compagnia Carabinieri San Candido

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 Comando Provinciale Carabinieri Bolzano

Landeskommando Carabinieri Bozen

NOTA STAMPA – PRESSESENDUNG

Bolzano, 29 ottobre 2024

CARABINIERI DI MONGUELFO ARRESTANO STRANIERO CHE DEVE SCONTARE OLTRE 3 ANNI DI RECLUSIONE PER REATI DI DROGA, CON LE VALIGIE PRONTE PER FUGGIRE ALL’ESTERO E DARSI LATITANTE.

I Carabinieri della Stazione di Monguelfo-Tesido hanno arrestato un cittadino di origini straniere di 40 anni, in esecuzione di un provvedimento restrittivo per reati in materia di sostanze stupefacenti, dovendo scontare la pena definitiva di anni 3, mesi 11 e giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento della somma di 18.000 euro.

Il quarantenne, seppur residente in un piccolo comune della provincia di Trento, era presente in Val Pusteria già da diversi anni, distinguendosi da sempre per le sue illecite attività di spaccio di cocaina e hashish, in ultimo già tratto in arresto per gli stessi reati proprio a giugno di quest’anno. Il malvivente, che di fatto non aveva fissa dimora né un’occupazione lavorativa, si aggirava principalmente tra i comuni di Monguelfo-Tesido e San Candido, presso i quali godeva saltuariamente dell’ospitalità di alcuni suoi conoscenti ed amici, dove infatti è stato rintracciato.

Il catturando, all’atto dell’arresto, era in possesso di una valigia pronta con alcuni effetti personali, che lo stesso aveva preparato con l’intenzione di fuggire e darsi latitante, probabilmente all’estero, consapevole dell’imminente emissione dell’ordine di carcerazione a suo carico.

L’uomo è stato subito arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Bolzano.

Il Maggiore Simone Carlini, Comandante della Compagnia Carabinieri di San Candido, ha evidenziato come il controllo continuo del territorio da parte dei Carabinieri e l’acquisita conoscenza delle persone dedite a delinquere che lo frequentano, oggetto di costante monitoraggio, abbia consentito l’immediato rintraccio e arresto dello straniero, assicurandolo così alla giustizia.