COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI LUNEDI 28 OTTOBRE

MARTEDI 29 OTTOBRE

dal 25 al 30 ottobre: appuntamenti con le letture animate per bambini e famiglie presso le biblioteche di quartiere:

martedi 29 ottobre :BIBLIOTECA ISOLA DEL TESORO – via Brecce Bianche 72

da lunedi 28 ottobre a venerdi 1° novembre saranno aperti i Centri Ricreativi “RicreAzione” per proporre iniziative di gioco e di laboratorio e momenti di condivizione con i genitori

NONNI E NIPOTI – via Bufalini- Collemarino – lunedi,mercoledi e venerdi dalle 15 alle 19

TROVAMICI – via Torresi 48 – dal lunedi al venerdi – dalle 15 alle 19

LA BOTTEGA DELLA FANTASIA – via Flavia 5 – lunedi, mercoledi e venerdi dalle 15 alle 19

LA CICALA – via Brecce Bianche, 72 – lunedi, mercoledi e venerdi dalle 15 alle 19

c/o il CENTRO GIOVANILE di TORRETTE

ogni martedi ore 16:30

ORIENTA GIOVANI

sarà possibile trovare gli operatori dell’INFORMAGIOVANI disponibili a dare informazioni e confrontarsi con ragazzi e ragazze sui temi del lavoro, formazione, università, opportunità all’estero e stesura del Cv.

MOLE VANVITELLIANA – Sala Boxe

Dalle 09:00 alle 17:00

Convegno Nazionale “Fruizione e sicurezza del patrimonio culturale. Per un approccio interdisciplinare e integrato all’accesso fisico, intellettuale ed emotivo”

in presenza e on line – partecipazione gratuita – iscrizione obbligatoria

FALCOLTA’ DI ECONOMIA – Polo Villarey – Aula T 27

dalle 17:00 alle 19:00 evento pubblico

l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale A.L.I.C.e. MARCHE O.D.V. organizza il convegno

SOPRAVVIVERE AD UN ICTUS grazie al gioco di squadra

MERCOLEDI 30 OTTOBRE

dal 25 al 30 ottobre: appuntamenti con le letture animate per bambini e famiglie presso le biblioteche di quartiere:

BIBLIOTECA MOBY BOOK – Via Ascoli Piceno 10

“PICCOLE STORIE” letture ad alta volce a cura dei Volontari NpL della Biblioteca Benincasa

Palestra scuola primaria G. RODARI – Via Brecce Bianche

corso di ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE

prima lezione 2/10/24 ore 20:30 – 12 lezioni

GIOVEDI 31 OTTOBRE

VARANO – piazzetta principale

HALLOWEEN NEL BORGO

dalle 16:30 alle 20.00

spettacolo di performer acrobatici con la compagnia “aria di crico”

teatrino con lo spettacolo di burattini a cura di “Teatrino PELLIDO’”

servizio bus navetta gratuito dalle ore 16:30 con partenza dal parcheggio dello Stadio del Conero

eventi gratuiti

MONTESICURO – borgo

HALLOWEEN A MONTESICURO

a partire dalle 17:00

DIA DE LOS MUERTOS

flashmob di danza a tema, teatro delle ombre e laboratorio per bambini, truccabimbi, giocoleria, mangiafuoco – sfilata delle maschere alle ore 19:30

CINEMATICA Festival

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE

dalle ore 15 apertura gratuita straordinaria

visite guidate e giochi per bambini a tema Halloween a cura del Museo

MOLE VANVITELLIANA – Sala Boxe

ore 18:30 inaugurazione della mostra PULCINELLA SEGRETO illustrazioni inedite di Mauro EVANGELISTA

la mostra sarà attiva nei giorni e orari di apertura del Festival

ingresso gratuito

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE – Salone delle Feste

ore 21:30 rovine circolari GORGO

TEATRO DELLE MUSE

stagione di teatro 2024-2025

DAL 31ottobre al 3 novembre Arturo Cirillo in DON GIOVANNI

http://www.marcheteatro.it

VENERDI 1° NOVEMBRE

CINEMATICA Festival

MOLE VANVITELLIANA – Sala Boxe

ore 17:30 LA DANSE COMIQUE Talk a cura di AIRDanza

a seguire ore 19:30 Proiezione di Nur zum Spass, nur zum Spiel-KaleidoskopValeska Gert

in lingua originale sottotitolato in inglese

ingresso gratuito

ore 19:30 – Auditorium

I Sincopatici THE BRILLIANT DUO sonorizzazione di comiche di Stanlio e Ollio

ingresso gratuito

ore 21:00 Auditorium

ore 21:00 OMAGGIO A UGO TOGNAZZI alla presenza di Ricky TOGNAZZI

proiezione del documentario “Ugo Tognazzi. La voglia matta di vivere”

ingresso libero con prenotazione su Eventbrite

Cerimonie di Commemorazione

ore 09:45 celebrazione a Porta Pia – deposizione corone

TEATRO DELLE MUSE

stagione di teatro 2024-2025

DAL 31ottobre al 3 novembre Arturo Cirillo in DON GIOVANNI

http://www.marcheteatro.it

SABATO 2 NOVEMBRE

CINEMATICA Festival

MOLE VANVITELLIANA – Caffè Auditorium

ore 11:00 incontro con la scrittrice LIA CELI in collaborazione con Fogola

Sala BOXE

ore 12:00 / 13:00

Lezione di danza stile KRUMP con MOWGLI

per adulti con tessera ARCI

pomeriggio

CINEMATICA KIDS

Sede Associazione ARCOPOLIS -Archi

ore 15:00/17:00 KRUMP!! lezione di danza krumping con MOWGLI

(per bambini 6-12 anni) in collaborazione con ARCOPOLIS

Aula didattica MOLE

re 15.30 / 19:30

ARCADE VIDEOGAMES

ostra di videogiochi d’epoca – a cura di 8 Bits Inside

MUSEO OMERO – Aula Conferenze

ore 15:30/17:00

LOL il potere della risata

laboratorio per bimbi 6-10 anni e genitori con LUCIA BERDINI

MUSEO OMERO- Aula Conferenze

ore 17:30/19:00

PLAY THE GAME

Talk sull’importanza e i pericoli del gioco e dei videogiochi con Lucia Berdini

Paolo Nanni e lo streamer NEFASTONE

ingresso libero

SALA BOXE

ore 19:00 IL TEATROPOSTAGGIO DA UN MILIONE DI DOLLARI

MALTE – regia Giacomo Lilliù drammaturgia Pier Lorenzo Pisano

ingresso € 5 in collaborazione con AMAT

SALA BOXE

ore 21:00 – proiezione di Nur zum Spass, nur zum Spiel di Volker Schlondorff

in lingua originale sottotitolato in inglese – ingresso gratuito

AUDITORIUM

ore 21:30 TETES DE BOIS e AGOSTINO FERRENTE

Il cine-concerto della felicità – concerto con proiezioni

ingresso € 10 – in collaborazione con AMAT

Cerimonie di Commemorazione

ore 08:30 Cimitero Tavernelle – deposizione corone

ore 10:30 Cimitero Tavernelle – cerimonia commemorazione Militari caduti e dispersi

ore 12:00 Cimitero di Guerra degli Alleati (Passo Varano) deposizione corone

The COFFY WAY – Piazza Cavour

dalle ore 19:00 alle ore 23:00 “OKTOBERFEST AL CHIOSCO”

tutti i sabati di ottobre – musica

TEATRO DELLE MUSE

stagione di teatro 2024-2025

DAL 31ottobre al 3 novembre Arturo Cirillo in DON GIOVANNI

http://www.marcheteatro.it

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Domenica al museo

ingresso gratuito

cultura.gov.it

CINEMATICA Festival

MOLE VANVITELLIANA – Foyer Auditorium

ore 10:30/13:00 CINEMATICA KIDS – NASI COMUNICANTI

laboratorio sul clown teatrale – a cura di Andrea Bartola – per bimbi e adulti

MUSEO OMERO- Aula Didattica

RIDERE E’ UNA COSA SERIA

Laboratorio sulle emozioni a cura di DODO LAB

ore 15:30/16:30 bimi 3-5 anni)

ore 16:45/17:45 bimbi 6-9 anni)

AUDITORIUM Mole

ore 17:30 CINEMATICA VIDEODANCE COMPETITION

serata finale di premiazione – presentano NIBA e Andrea Bartola

ingresso libero

SALA BOXE -Mole

ore 19:00 Baglioni/Bellani GIANNI con Caroline Baglioni

ingresso € 5 – in collaborazione con AMAT

AUDITORIUM Mole

ore 21:30 GLI SFORZI INUTILI CON CUI LA VITA CERCA DI IMITARE L’ARTE

di e con Arianna Porcelli Safonov

ingresso € 5 – in collaborazione con AMAT

PARROCCHIA SANTI COSMA E DAMIANO

rassegna Corali Polifoniche Città di Ancona – 32° edizione

ore 17 Corale Federico MARINI

TEATRO DELLE MUSE

stagione di teatro 2024-2025

DAL 31ottobre al 3 novembre Arturo Cirillo in DON GIOVANNI

http://www.marcheteatro.it

LUNEDI 4 NOVEMBRE

Cerimonie di Commemorazione

Monumento ai Caduti

ore 11:30 Celebrazione Giorno Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

ore 12:30 cerimonia di consegna Bandiera nazionale

ore 16:30 Frazione Candia – commemorazione dei Caduti di Guerra e deposizione corona

====================================================================================

L’ASCENSORE DEL PASSETTO SARA’ APERTO nei seguenti giorni:

OTTOBRE: 26, 27 ORARIO APERTURA 08:00-20:00

=========================================================================

MOSTRE DA VISITARE

CHIESA DEL GESU’ – piazza Stracca

L’ORO DI FLORA – mostra personale di FLORIANO IPPOLITI

dal 19 ottobre al 17 novembre 2024

inaugurazione sabato 19 ottobre ore 17.00

http://www.orodiflora.it

presso il Comune di Ancona (atrio)

disegni di Eugenio TIBALDI

dal 13 settembre – dal lunedi al sabato – dalle 8 alle 19

presso SPAZIO PRESENTE- MUSEO DELLA CITTA’ – Via Buoncompagno

dal 23 settembre al 4 novembre

mostra “ANCONA tra passato e futuro”

i luoghi del lavoro e del tempo libero. Viaggio per immagini e racconti

tutti i giorni : h. 10-13 e 16-19,30

MOLE VANVITELLIANA – Sala Polveri

CHIUSURA TEMPORANEA dal 1 al 31 ottobre PER NUOVI ALLESTIMENTI DELLE SALE

dal 24 LUGLIO al 6 gennaio 2025

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE

L’ETA’ ROMANA NELLE MARCHE

MUSEO OMERO

COLLEZIONE DESIGN

“Oggetti alla mano” scheda d’indagine per bambini (6-10 anni) per conoscere meglio alcuni oggetti di Design che abitano la collezione

attività gratuita e senza prenotazione fruibile durante i giorni di apertura del Museo

==============================================================================

PORTA AD ACQUA DELLA MOLE

durante gli orari di apertura della Mole

=====================================================================

ANCONA SOTTERRANEA

alla scoperta della città sotterranea

Cisterne della fonte del Calamo – Cisterne di Piazza Stamira

Per partecipare è necessario consegnare alle Guide il giorno dell’escursione il documento che trovate nel link sottostante compilato e firmato Condizioni-generali-di-adesione-e-partecipazione-alla-visita

–——————————————————————————————————————-

Biblioteca BIBLIOLANDIA – Collemarino – piazza Galilei

orari: dal martedi al giovedi 09:00 – 13:00 e i pom di martedi e giovedi: 15 -17

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE

via Ferretti (Palazzo Ferretti) – 60121 Ancona

ORARI Martedi 08:30,13:30

Mercoledi 08:30 – 13:30

Giovedi 08:30 – 19:30

Venerdi 08:30 – 19:30

Sabato 08:30 – 19:30

Domenica 14:00 – 19:30

MUSEO DIOCESANO di Ancona “Mons. Cesare Recanatini” – piazza del Duomo

aperto il sabato e la domenica: ore 10:00-12:30 16:00-19:00

CHIESETTA DI PORTONOVO

dal 1° OTTOBRE: visitabile nella giornata di domenica dalle 10 alle 12:30 (compreso il 1° novembre)

le Sante Messe domenicali si terranno alle ore 9:30

