(ARC) Fvg-Usa: Fedriga, collaborazione con Niaf ormai consolidata

Washington, 28 ott – “Il percorso di collaborazione avviato tra

la National Italian American Foundation (Niaf) poco pi? di un

anno fa ? stato ricco di reciproche soddisfazioni e ha dato vita

a un rapporto solido che proseguir? anche in futuro. Attraverso

quest’importante associazione italo-americana sono infatti state

poste le basi per rafforzare la cooperazione tra il Friuli

Venezia Giulia e gli Stati Uniti sotto molti punti di vista. A

nome della nostra Regione voglio quindi ringraziare tutta la Niaf

e in particolare il presidente Robert Allegrini per l’impegno

profuso nel corso di quest’anno e l’amicizia dimostrataci”.

? quanto detto dal governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga, assieme al quale era presente anche

l’assessore regionale alle Attivit? produttive Sergio Emidio

Bini, dopo l’incontro avuto a Washington con il presidente della

Niaf che ha confermato la volont? di proseguire le attivit?

sviluppate assieme alla Regione.

Fedriga ha spiegato che “quest’anno la nostra terra ? stata la

Regione d’onore del Niaf e, anche se abbiamo passato il testimone

al Lazio, il rapporto consolidatasi attraverso iniziative e

contatti costanti ci ha permesso di creare una partnership forte

e duratura che continueremo ad alimentare, anche attraverso

iniziative come Selecting Italy e la nostra Agenzia Select Fvg.

Attraverso un sistema di reciprocit? abbiamo accolto nella nostra

regione numerose delegazioni commerciali provenienti dagli Usa e

anche un gruppo di giovani appartenenti al National Italian

American Foundation desiderosi di scoprire il nostro territorio.

Tutte persone che, ne sono certo, diventeranno ottimi

ambasciatori del Friuli Venezia Giulia oltre oceano, anche in

considerazione del forte aumento dell’attrattivit? della nostra

regione, confermato anche dai dati di booking.com”.

La collaborazione con la Niaf ha consentito di rafforzare i

contatti con numerosi altri soggetti presenti negli Stati Uniti,

a partire dalla Camera di commercio italo-americana (AmCham), e

di realizzare numerosi meeting di alto livello sotto li profilo

istituzionale e della relazioni economiche tra Friuli Venezia

Giulia e Usa, tra cui quelli con il presidente Statunitense Joe

Biden e la first lady Jill Biden. Non sono mancati i contatti con

realt? come Eni e il dipartimenti dell’Energia Usa e incontri

bilaterali con importanti imprese multinazionali aventi sede

anche in Friuli Venezia Giulia, che negli ultimi anni hanno

sviluppato intensi rapporti economici con gli Stati Uniti.

Sempre puntando agli Stati Uniti sono poi state organizzate

missione dirette a favorire l’export di nostri prodotti in

particolare nel settore dell’enogastronomia, con la presenza del

Friuli Venezia Giulia a numerosi eventi promozionali delle

eccellenze regionali, a fiere di settore come Vinitaly Usa e

riunioni con importanti stakeholder e think thank politici ed

economici.

Fedriga ha quindi rimarcato che “puntando agli Usa la nostra

Regione ha intessuto relazioni dirette con lo Stato della

Virginia, con cui ci apprestiamo a siglare un memorandum di

collaborazione, e anche lo Stato del Missuori”.

