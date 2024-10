(ACON) CULTURA. BORDIN A PREMIO SAN SIMON: PROMOZIONE FRIULANO FONDAMENTALE

(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(ACON) Codroipo (Ud), 28 ott

Simon ha visto trionfare, nella sezione narrativa,

“Tre d?s” di Laurino Giovanni Nardin. Vince invece la sezione

fumetti Mattia Modde con “Vuer?r di Splaze”.

A complimentarsi con i vincitori il presidente del Consiglio

regionale del Fvg, Mauro Bordin: “Il Premio San Simon offre un

palcoscenico di rilievo agli autori che scelgono di esprimersi in

friulano, rafforzando il legame con le radici culturali locali e

stimolando un interesse rinnovato per la lingua e le tradizioni

friulane”.

Bordin non ha voluto mancare alla cerimonia di premiazione del

concorso che ? stato bandito la scorsa primavera dalla Citt? di

Codroipo, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Lingua

Friulana (ARLeF), la Societ? Filologica Friulana, l’Istit?t Ladin

Furlan Pre Checo Placerean ed Ente Friuli nel Mondo.

L’iniziativa, intitolata alla memoria dell’ingegnere Angelo

Pittana, rappresenta secondo il massimo rappresentante

dell’Assemblea legislativa regionale “una delle occasioni pi?

importanti per promuovere e valorizzare il territorio friulano e

la sua lingua, attraverso la letteratura e la creativit?”.

“La promozione della lingua e della cultura del Friuli ?

essenziale per preservare l’identit? e il patrimonio storico del

nostro territorio” ha dichiarato Bordin nel suo intervento,

sottolineando come “un premio letterario come il San Simon non ?

solo un riconoscimento del talento artistico, ma anche uno

strumento prezioso per rafforzare la nostra lingua e trasmetterla

alle nuove generazioni”.