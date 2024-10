(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

Sisler (FdI): "Italia sta diventando popolo di poeti, santi, navigatori e spioni".

“Chi accede abusivamente a banche dati che contengono dati sensibili al fine di raccogliere informazioni riservate per costruire dossier utili a colpire soggetti pubblici – come nel caso del Presidente del Senato e dei suoi familiari – o per ottenere un tornaconto personale, deve essere sanzionato duramente, soprattutto nel caso di soggetti appartenenti alle forze dell’ordine. È anche necessario che queste ultime migliorino i controlli e alzino il livello dell’attenzione su quei soggetti che hanno la possibilità di accedere a queste informazioni. Speriamo che oltre agli esecutori materiali, vengano scoperti anche i mandanti di quest’inquietante disegno eversivo. L’Italia sta diventando sempre più “un popolo di poeti, santi, navigatori e spioni”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

