(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 PEREGO (DIFESA): VISITA A BORDO DI NAVE CAVOUR IN SOSTA AD ALESSANDRIA D’EGITTO

Alessandria (Egitto) 27 ottobre – “ Viviamo in un’epoca caratterizzata da sfide sempre più complesse, che richiedono un contributo costante per il mantenimento della stabilità in aree strategiche le quali, se compromesse, possono riverberare le conseguenze anche a migliaia di miglia di distanza ” così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, nel corso dell’intervento di saluto all’equipaggio di nave Cavour, Portaerei del Carrier Strike Group della Marina Militare, ormeggiata ad Alessandria d’Egitto.

Nel corso dell’incontro con l’equipaggio, il Sottosegretario ha sottolineato come la Difesa sia un ‘cruciale stabilizzatore’ in aree strategiche sempre più rilevanti per gli equilibri globali, come l’Indo-Pacifico, Regione recentemente interessata dalla presenza del Carrier Strike Group italiano.

“ Oltre l’80% del traffico commerciale mondiale avviene attraverso il mare. ” sottolinea Perego “Questo è solo un esempio che dimostra come le crisi globali siano strettamente legate al mondo della marittimità, e la marittimità sia strettamente correlata al benessere delle nostre nazioni ”.

“ Gran parte delle attività e delle funzioni che utilizziamo giornalmente dipendono dal mare e dalla sua sicurezza .” conclude Perego “ Per questo è necessario focalizzarsi sugli effetti che la nostra Difesa è in grado di generare nei vari domini. Il livello di credibilità che il nostro Paese ha saputo conquistare sullo scacchiere internazionale è merito del personale del Comparto Difesa, a cui va il ringraziamento di tutta l’Italia e che, con abnegazione e spirito di sacrificio, vigila e opera per la nostra difesa, sicurezza, a salvaguardia del nostro benessere ”.

