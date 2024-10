Lotteria solidale, i numeri estratti

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

PERUGIA – Il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” compie 34 anni e come ogni anno ha festeggiato con la tradizionale lotteria di beneficenza. L’associazione, infatti, è stata fondata il 26 ottobre del 1990 da un gruppo di 18 genitori che avevano condiviso il dolore della malattia dei propri figli.

L’estrazione si è svolta al Residence “Daniele Chianelli” e in diretta Facebook con la conduzione della giornalista Paola Costantini. I proventi dei biglietti della lotteria contribuiranno a finanziare i progetti di ricerca in campo onco-ematologico e nelle attività di cura, assistenza e accoglienza al Residence “Daniele Chianelli” struttura recentemente ampliata, che oggi conta 50 appartamenti a pochi metri dall’ospedale per accogliere, senza spese di affitto, i malati in cura nei reparti di Ematologia con Trapianto di midollo osseo diretta dalla professoressa Maria Paola Martelli ed Oncoematologia pediatrica guidata dal dottor Maurizio Caniglia.

Di seguito i premi in palio ed i numeri estratti:

Fiat Panda MY24 1.0 Hybrid – numero estratto: 02172

N. 1 Buono Viaggio – numero estratto: 07054

N. 1. Notebook – numero estratto 03361

N. 1 Televisore 32” – numero estratto 05756

N. 1 Smartphone – numero estratto 04724

N. 1 robot aspirapolvere – numero estratto: 05230

N. 1 Bici MTB – numero estratto 08996