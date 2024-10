(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 Autonomia: De Rosa(Fi), l’autonomia è un’opportunità non una zavorra

“Sull’autonomia differenzia Forza Italia ha le idee chiare. Come sempre il messaggio del centrosinistra è distorto, fallace e propagandistico. Come si può chiedere un referendum quando si vuole dare alle singole regioni la piena libertà di agire e di amministrare? Le parole di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicepresidente del partito, risultano sagge e lungimiranti. L’autonomia deve essere intesa come un’opportunità, non è certamente una zavorra o un limite, questo il vero messaggio che deve passare. Molti meridionali credono in questo cambiamento. È chiaro che se andassimo al voto, per come è stata strumentalizzata la legge, con estrema disinformazione, si voterebbe a sfavore. Adesso non possiamo permetterci un letale passo indietro, non si può rimanere ancorati al passato. Bene anche la prudenza dettata dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani quando parla di responsabilità del centrodestra e di Forza Italia”.

Così in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.

