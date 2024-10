(ARC) Fvg-Usa: Fedriga, strategico legame tra democrazie occidentali

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 Il Friuli Venezia Giulia, regione d’onore della Niaf per il 2024,

? stato protagonista della serata di Gala organizzata a

Washington DC

Washington, 27 ott- “Essere regione d’onore della National

Italian American Foundation per l’anno 2024 ? stato un vero

onore; non posso che ringraziare la Niaf per l’enorme

collaborazione data alla Regione Friuli Venezia Giulia nel

rafforzamento delle relazioni con gli Stati Uniti che sono certo

proseguir? negli anni a venire”.

? con queste parole che il governatore del Friuli Venezia Giulia

MAssimiliano Fedriga ha esordito sul palco dell’annuale evento di

gala della Niaf a Washington DC, dopo la magistrale esibizione

del violinista Pierpaolo Foti, la cui musica ha accompagnato la

proiezione di un video emozionale capace di esprimere appieno la

bellezza e le tipicit? del Friuli Venezia Giulia, riportate per

altro all’interno della Guida Lonely Planet sulla regione donata

da PromoturismoFVG ai partecipanti all’evento.

Fedriga, presente all’evento assieme all’assessore regionale alle

Attivit? produttive e turismo Sergio Emidio Bini, ha rimarcato

che “il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Stati Uniti e tra

Europa e Stati Uniti ? un tema fondamentale. L’aggressione della

Russia all’Ucraina, gli attentati terroristici di Hamas in

Israele e la guerra in Medio Oriente ci impongono una

responsabilit? importante: cercare di rafforzare sempre di pi? i

rapporti tra le democrazie occidentali. Un processo che avviene

tramite le diplomazie nazionali ma deve passare anche attraverso

una responsabilizzazione di tutti noi, infatti, ognuno pu?

giocare un ruolo fondamentale nel consolidare questi rapporti e

nel far s? che diventino duraturi nel tempo”.

“Dobbiamo avere la consapevolezza che se non intraprenderemo

questo percorso saranno a rischio le nostre libert? conquistate

in questi anni, il nostro concetto di democrazia, il nostro

concetto di diritti – ha proseguito -. Dobbiamo tornare ad essere

orgogliosi dei valori occidentali, dobbiamo ricominciare ad

affermare con forza le nostre ragioni. Un periodo buio come

quello che stiamo vivendo a livello globale potr? essere superato

soltanto con l’affermazione di quei valori di libert? che

l’Occidente rappresenta, altrimenti rischiamo di piegarci a Paesi

che di democratico hanno poco e nei quali la libert? dei

cittadini non ? una priorit?”.

Il governatore ha quindi concluso evidenziando che “la presenza

del Friuli Venezia Giulia qui oggi vuole rappresentare il piccolo

tassello che dovr? inserirsi nel mosaico fondamentale dei

rapporti sempre pi? forti e strutturati tra Stati Uniti e Italia.

In qualit? anche di presidente della Conferenza delle Regioni

voglio sottolineare che le Regioni italiane vogliono e credono

nel rafforzamento di questi rapporti, nel rafforzamento degli

accordi con gli Stati Uniti, ben sapendo che questa non ?

soltanto una grande di opportunit? di investimenti e crescita ma

soprattutto rappresenta l’indispensabile e fondamentale necessit?

di unione che esiste tra Stati Uniti e il nostro Paese”.

Ringraziando nuovamente tutti i membri della Niaf e le numerose

autorit? italiane e statunitensi intervenute all’importante

appuntamento d’oltreoceano, il governatore ha quindi ceduto

idealmente il testimone a Francesco Rocca, presidente del Lazio,

che sar? la Regione d’onore della Niaf per il 2025.

