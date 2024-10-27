Allerta Arancione e Allerta Gialla per rischio idrogeologico per temporali per domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024 – Comunicato stampa

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DI PROTEZIONE CIVILE
REGIONALE HA EMESSO UN AVVISO DI:
ALLERTA METEO
RISCHIO IDROGEOLOGICO, IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI
ALLERTA ARANCIONE – (CRITICITA’ MODERATA)
DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 5:59 DI LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2024
ALLERTA GIALLA – (CRITICITA’ ORDINARIA)
DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 23:59 DI DOMENICA 27 OTTOBRE 2024
E DALLE 6:00 ALLE 18:00 DI LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2024
SALVO ULTERIORE PROROGA
É FATTO DIVIETO DI PARCHEGGIARE NELLE VIE: BALILLA (DA
PIAZZA ITALIA FINO A VIA DANDOLO) E TRAVERSE; ITALIA;
DOLIANOVA; SINNAI; SETTIMO; MARA; DONORI; SANTORRE DI
SANTAROSA;
CONFALONIERI;
AMPERE.
LE AUTO PARCHEGGIATE NELLE SOPRACITATE VIE POSSONO
ESSERE SPOSTATE PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA PISCINA
TERRAMAINI, IN VIA PISANO.
SI INVITANO I CITTADINI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E
AD ATTIVARE LE MISURE DI AUTO PROTEZIONE:
NON SCENDERE NEI PIANI INTERRATI O SEMINTERRATI;
NON USCIRE DI CASA;
ALLONTANARSI DALLE STRADE ALLAGATE, RAGGIUNGENDO
LUOGHI PIÙ ELEVATI.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE:
(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 AVVISO ALLA CITTADINANZA