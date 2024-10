(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 QUARTINI (M5S): IN PIAZZA A FIRENZE PER DIRE ‘BASTA’ A MORTE E DISTRUZIONE A GAZA

“Il Movimento 5 Stelle è oggi nelle piazze italiane per ribadire l’urgente necessità di un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati di pace. Un grido che si leva forte anche da Firenze: le oltre 40mila vittime a Gaza, la maggior parte delle quali civili, e 95mila feriti devono far comprendere una volta per tutte che la strada delle armi non porta da nessuna parte. È di oggi la notizia che il 51% degli israeliani vorrebbe tornare al voto il prima possibile mentre il 55% boccia il premier Netanyahu. Auspichiamo che questi numeri vengano letti con attenzione anche dal Governo italiano, che deve prendere una posizione chiara e certa. Noi continueremo a portare avanti le nostre istanze in Parlamento e nelle piazze, ogni giorno”. Lo afferma il deputato del M5S Andrea Quartini.

