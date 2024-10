(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 IMMIGRAZIONE, DELMASTRO (FdI): DA MAGI E SINISTRA SOLO SPROLOQUI SU PRESUNTA DEMOCRATURA

Magi, campione senza un voto in tasca degli accordi di palazzo a detrimento della volontà popolare, agita lo spauracchio della “democratura Meloni”.

Meloni sarebbe colpevole di realizzare, dai migranti al contrasto alla droga, il programma con cui si è candidata e per cui è stata votata.

Gli epigoni del liberalismo senza democrazia sono così disabituati non solo a governare con il consenso, ma anche a mantenere gli impegni elettorali che confondono il sale della democrazia per “democratura.”

Proseguiremo nella realizzazione del programma,lasciando sproloquiare di democratura le varie anime di una sinistra che ha sempre governato in spregio alla democrazia

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale