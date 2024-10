(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 26 ottobre 2024 CASO BANCHE DATI. DE CORATO(FDI): GRAZIE A MELILLO E VIOLA, TOLLERANZA ZERO CONTRO CHI SFRUTTA DATI SENSIBILI PER LUCRO PERSONALE

“L’impegno del procuratore Marcello Viola e del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo nell’inchiesta sul presunto giro di dossieraggio illegale è cruciale per fermare le attività criminali che non solo violano la legge, ma compromettono gravemente la fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Ringrazio entrambi per il loro impegno nel portare alla luce queste dinamiche oscure”. Lo afferma Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Antimafia. “Troppo spesso – aggiunge – questa pratica è stata ignorata o, peggio, minimizzata da un certo schieramento politico. Chi ha accesso a dati sensibili per finalità istituzionali deve essere allontanato in caso di abuso. Il futuro è fondato su big data e intelligenza artificiale, ma questi strumenti devono essere gestiti in un contesto sicuro e regolamentato. La digitalizzazione del Paese non può prescindere dalla sicurezza informatica, che deve essere al centro di ogni politica futura. L’inchiesta ha evidenziato pratiche come intercettazioni, accessi abusivi a chat e tabulati, e persino l’uso di apparati per tracciare cellulari. La gravità di tali condotte – conclude De Corato – ci impone di non abbassare la guardia e di assicurare che simili abusi non si ripetano”.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati