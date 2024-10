L’intelligenza artificiale tra fatto e norma, la via lunedì 28 ottobre una due giorni di studio all’Università Cattolica (ore 10.30 Aula Magna, largo Gemelli 1 – Milano)

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2024 IA: funzioni pubbliche, controllo privato.

Per un governo della società algoritmica

Lunedì 28 e martedì 29 ottobre l’Università Cattolica ospiterà

il convegno “L’intelligenza artificiale tra fatto e norma”,

atto conclusivo di un progetto di ricerca di Ateneo

Le ricadute dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito giuridico sono molteplici. A entrare in gioco, oltre ad aspetti di carattere etico, sono anche e soprattutto questioni legate alla governance dell’immensa mole di dati che, se non correttamente gestita, rischia di avere effetti devastanti non solo nella sfera privata di ogni singola persona ma anche in quella pubblica.

A investigare le conseguenze dello strapotere degli algoritmi a tutti i livelli è il convegno “L’intelligenza artificiale tra fatto e norma”, in programma lunedì 28 e martedì 29 ottobre all’Università Cattolica del Sacro Cuore. La due giorni di studio è l’atto conclusivo di un progetto di ricerca di Ateneo intitolato “Funzioni pubbliche, controllo privato. Profili interdisciplinari sulla governance senza governo della società algoritmica” (maggiori informazioni a questo link) e che, nel corso di tre anni, ha coinvolto numerose Facoltà e Dipartimenti dell’Università Cattolica, mettendo in campo specialisti provenienti dal mondo del diritto, della sanità, della sociologia, dell’informazione.