BUCCI: ORLANDO? SE VINCO LO PORTO IN BARCA CON ME, FAREMO IL ‘PATTO DELLA VELA’; LUI HA DETTO VINCE 51 A 47? NUMERI GIUSTI MA A FAVORE MIO; GLI DEDICO ‘ROMA CAPOCCIA’

VELA’; LUI HA DETTO VINCE 51 A 47? NUMERI GIUSTI MA A FAVORE MIO; GLI

DEDICO ‘ROMA CAPOCCIA’ *

“Orlando ha detto che vincerà 51% a 47%? I numeri sono giusti, ma il 51% ce

l’ho io…” A dirlo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il sindaco

di Genova e candidato alla presidenza della regione Liguria Marco Bucci.

Quale canzone dedicherebbe ad Andrea Orlando, che ieri, da questi

microfoni, le ha cantato ‘Arrivederci’? “Gli canterei ‘Roma Capoccia’, così

si dimentica Roma e come capoccia magari poi azzecca quante province ci

sono nella nostra regione…” Che fioretto sarebbe pur di vincere le

elezioni? “Fioretti non ne faccio – ha detto a Rai Radio1 Bucci – ma dico

che farò un giro in barca a vela e porterò Orlando con me, so che gli piace

molto. E lì faremo ‘il patto della vela’…”

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

