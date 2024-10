(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 24 ottobre 2024 ANTIMAFIA. LA SALANDRA (FDI), COMMISSIONE PARLAMENTARE OPERA CON MATURITÀ E INDIPENDENZA CONTRO LE OMBRE

“Sulla strage di via d’Amelio la commissione antimafia presieduta dall’on. Colosimo vuole rispondere alle domande dei figli di Paolo Borsellino e sta compiendo un grande e importante lavoro mai affrontato prima.

Ritengo che siano assolutamente fuori luogo le ultime dichiarazioni rilasciate da alcuni parenti di vittime, che dovrebbero invece apprezzare i lavori in corso.

La Commissione opera con profonda maturità e oggettività, rispetto alle tante ombre che si sono consumate in questi anni e ancora continuano a consumarsi, e la presidente Colosimo sta restituendo alla Commissione parlamentare Antimafia, in precedenza a guida pentastellata, profonda autorevolezza e indipendenza e il senso vero del suo lavoro e della ratio legis istitutiva della stessa.

Sul tema delle mafie non accettiamo scontri strumentali di chi vuole minare l’indipendenza della Commissione”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della commissione antimafia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati