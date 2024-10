(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 23 ottobre 2024 Giustizia: Pittalis (FI) “Riforma Corte dei conti per una Italia più efficiente”

“La nota con cui l’Associazione magistrati della Corte dei conti critica duramente il progetto di legge Foti sulla riforma della giustizia contabile è assolutamente inaccettabile. Se oggi ci affidiamo ai numeri reali, e non alle chiacchiere, la valutazione di efficienza ed efficacia del sistema della giustizia contabile negli ultimi cinque anni, ha percentuali estremamente basse, sia per quanto riguarda le condanne, appena il 50%, sia per l’ammontare delle somme recuperate, circa l’8%. Nessuno vuole paralizzare o cancellare la magistratura contabile che, è bene ricordare, era nata per sostenere l’azione della pubblica amministrazione in funzione consultiva e di controllo. E dovere del governo e di questa maggioranza modernizzare e ottimizzare le strutture burocratiche del paese e questo passa anche attraverso la riorganizzazione della Corte dei conti che deve tornare ad essere organismo di supporto all’azione della Pubblica amministrazione e non deve essere percepita in negativo. Se qualcuno ci vede una manovra contro sbaglia e fa solo una propaganda distorsiva che non porta giovamento all’Italia e ai cittadini”.

