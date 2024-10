(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 23 ottobre 2024 Acque reflue, Savarino: «Bene nomina Fatuzzo, pronti a collaborare con il commissario»

«Esprimo grande soddisfazione per l’ampliamento delle competenze conferite al commissario Fabio Fatuzzo, che ora potrà occuparsi anche del riutilizzo delle acque depurate. Ringrazio il governo nazionale per aver accolto la richiesta del presidente Schifani, riconoscendo il valore del riuso delle acque come strumento essenziale per fronteggiare le problematiche legate alla siccità». Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.

«La Sicilia – aggiunge – è stata tra le prime Regioni in Italia a legiferare in materia nella scorsa legislatura, quando avevo l’onore di presiedere la commissione Ambiente dell’Ars. Questo nuovo passo rafforza il nostro impegno per una gestione sostenibile delle risorse idriche, consolidando la nostra posizione come regione leader in questo ambito. Siamo pronti a lavorare insieme al commissario Fatuzzo per implementare soluzioni innovative e sostenibili, assicurando un futuro più sicuro e resiliente per la nostra terra».

