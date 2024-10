MIGRANTI IN ALBANIA, POLI BORTONE: VULNUS E’ MANCANZA DI DIALOGO TRA ISTITUZIONI

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

“Il vero vulnus di questa vicenda è la mancanza di dialogo tra istituzioni. Il provvedimento dei giudici evidenzia la mancanza di collaborazione tra magistratura e governo che vanifica, di fatto, le politiche migratorie messe in atto da un Esecutivo, legittimamente eletto. Un corto circuito che rischia di nuocere non solo al nostro Paese, ma che mina anche la sicurezza dei cittadini e dei migranti che raggiungono i nostri confini nazionali.” Lo afferma in una nota l’ex ministro e attuale sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone che prosegue: “la magistratura svolge un ruolo fondamentale per il nostro Paese, nel rispetto dei poteri previsti dalla Costituzione, che richiede massima collaborazione e costante dialogo con il Governo. L’opposizione al governo è un ruolo che spetta ad altri.”