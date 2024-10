CAMPUS DI ENERGIA CREATIVA. DAL 24 AL 26 OTTOBRE A BITTI 11 CANTAUTORI PARTECIPANO ALLA QUARTA EDIZIONE DEL LABORATORIO ARTISTICO IDEATO E DIRETTO DA PIERO MARRAS

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2024

*Bitti, 19 ottobre 2024* – Arrivano da tutta la Sardegna, ma già con una

proiezione nazionale e internazionale, gli undici cantautori che si

ritroveranno a Bitti, dal 24 al 26 ottobre, per seguire il Campus di

energia creativa (CEC), il progetto di formazione musicale ideato

dall’autorevole rappresentante del panorama canoro isolano, Piero Marras,

che ne curerà la direzione artistica con il patrocinio dell’amministrazione

comunale. Dopo i successi registrati nelle tre precedenti edizioni, nel

2021 nella foresta di Badde ‘e Salighes a Bolotana, all’Asinara nel 2022 e

poi a Nuoro, quest’anno sarà la comunità e il territorio dell’estremo nord

della Barbagia a ospitare una tre giorni di lavori che hanno l’obiettivo di

favorire e stimolare la libera creatività e, con essa, il processo di

autostima nell’individuo attraverso il dialogo e l’interazione, passaggi

questi che puntino a un arricchimento della sensibilità e dell’apertura al

mondo: un traguardo che deve quindi creare le migliori condizioni per

valorizzare e incentivare la cultura del territorio e il senso di

appartenenza. Un territorio in cui immergersi per diventarne parte, tra

storia e ambiente, cultura, tradizioni e buon cibo.

*I partecipanti*. Gli undici artisti in arrivo per il CEC 2024 sono:

Bujumannu, Igor Lampis, Kasia, Dalila Kayros, Pasquale Demis Posadinu,

Carlo Doneddu, Roberto Acciaro, Yasmin Bradi, Manuela Mameli, Sophia

Murgia, Giulio Salis.

*Le attività*. I lavori del campus saranno articolati in una strutturazione

diversificata in generi, tesa a linguaggi musicali innovativi e a

sperimentazioni di nuove forme creative, alla promozione della creatività

contemporanea, con un’attenzione particolare all’uso della lingua sarda

nelle sue diverse varianti, e alla cultura identitaria dell’Isola. Verrà

quindi approfondita l’interdisciplinarità dei diversi linguaggi

artistico-musicali e culturali, cercando di creare e favorire l’attività di

rete con altri operatori culturali del territorio nazionale e con realtà

artistico musicali che operano anche a livello internazionale, attraverso

progetti di insediamento e sviluppo di “residenze artistiche” finalizzate

al confronto e all’interscambio. L’approfondimento dei temi sarà inoltre

arricchito da interventi di personalità artistiche conosciute.

*Il programma bittese*. Appuntamento per tutti i partecipanti la mattina di

giovedì 24 ottobre a Bitti con trasferimento poi in un agriturismo a pochi

chilometri dall’abitato sull’altopiano granitico locale, custodito

all’ombra del più vasto bosco di sughere della Sardegna. Nel pomeriggio un

tuffo verso le origini con un’escursione nel sito nuragico di Romanzesu.

Venerdì mattina sveglia presto per iniziare la giornata con il pastore e

proseguire fino a sera con fonici e ingegneri del suono. Sabato 26 si parte

invece, per ricaricare le batterie, alla scoperta del Parco naturale

regionale di Tepilora, che proprio il 24 ottobre taglierà il traguardo dei

suoi primi dieci anni, con una straordinaria escursione lungo i sentieri

più suggestivi dell’area protetta. E poi nel pomeriggio il rientro in paese

in vista dell’esibizione musicale, con ingresso gratuito, in programma nel

Cinema Teatro Ariston alle ore 21. Il giornalista Giacomo Serreli condurrà

la serata.

*Piero Marras*. “La cosa che mi sorprende di più del CEC, ogni anno, è la

voglia dei ragazzi, sempre nuovi, di partecipare. Il Campus di energia

creativa non è una competizione, non è una gara. Non si vince niente.

Eppure c’è questo interesse perché si è capito, forse, quale è il senso

vero: questa voglia di esserci per confrontarsi, per esprimersi e

incontrare altri che fanno le stesse cose, cioè la musica”. Lo ha spiegato

Piero Marras che ha aggiunto: “Fare incontrare i giovani, quelli che fanno

musica come me, è uno dei valori principali del CEC. Questo mi ricorda

quando avevo cominciato, quando avrei avuto bisogno anche io di una

interlocuzione importante, che è poi quella leva che ti stimola ancora a

cantare, a scrivere e a percorrere nuove strade”.

In allegato alcune foto delle passate edizioni del CEC e le locandine

dell’appuntamento 2024 a Bitti.

