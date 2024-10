STELLANTIS, CONTE IN PIAZZA INCONTRA DELEGAZIONI OPERAI: DA MIRAFIORI A POMIGLIANO A ATESSA

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

Una volta giunto in Piazza del Popolo, il presidente Giuseppe Conte si è intrattenuto con gli operai che stavano manifestando. “Sono qui per ascoltare, per ascoltare il grido e le necessità di un comparto strategico per il nostro paese”. In piazza, poi, Conte ha incontrato le delegazioni degli operai degli stabilimenti Stellantis di Mirafiori, Atessa e Pomigliano.