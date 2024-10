Nota Commercio segreteria cittadina

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 *Pd Taranto in piazza a sostegno del commercio tarantino. Tursi e Panzano

(Pd): “Il Comune si svegli e affronti il problema della desertificazione”*

“Ampia partecipazione alla conferenza stampa di ieri mattina, svoltasi in

Piazza Maria Immacolata e organizzata dalla Confcommercio Taranto, durante

la quale il presidente Giangrande ha denunciato duramente la grave

difficoltà economica in cui versa il commercio tarantino, evidenziando il

totale disinteresse da parte dell’amministrazione Melucci.

Numerosi sono stati i tentativi di avviare una interlocuzione seria e

concreta con l’amministrazione che, con un atteggiamento schizofrenico, ha

cambiato innumerevoli volte gli assessori, impedendo di fatto la

programmazione di un piano di rilancio del Borgo e della Città Vecchia, che

vivono un processo di desertificazione sempre più evidente.

Al grido di allarme si associa la preoccupazione per il tanto discusso

Comparto 32, che aggraverebbe lo spopolamento del Borgo, vessato dalla

scarsità di parcheggi e da una viabilità sempre più critica, la cui

inefficienza si palesa nei finesettimana, disincentivando i cittadini a

frequentare il Borgo.

Il Partito Democratico, settimane addietro, ha espresso solidarietà e

sostegno rispetto alla reazione del Presidente della Confcommercio di

fronte alle parole dell’assessore Lussuoso, che criticava i commercianti

per la chiusura domenicale dei negozi durante lo svolgimento della Mobility

Week, intensificando il già esistente scollamento con il tessuto

economico-sociale della città.

E’ tempo che l’amministrazione comunale di Taranto si svegli e faccia

qualcosa di incisivo per commercianti e cittadini, cominciando col

garantire igiene e decoro alla città, per poi renderla davvero attrattiva”.

*Giuseppe Tursi Segretario cittadino Pd Taranto Stefano Panzano Delegato al

Commercio Segreteria cittadina Pd Taranto*