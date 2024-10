(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 EDUCAZIONE. FORUM INFANZIA AL VIA DA LUNEDÌ. UNA SETTIMANA DI CONVEGNI, SEMINARI, ATTIVITÀ E LABORATORI PER UNA MILANO SEMPRE PIÙ CITTÀ EDUCATIVA Programma

Milano, 18 ottobre 2024 – Nove convegni, otto workshop, 140 relatori, oltre 150 laboratori e nove spettacoli teatrali gratuiti per bambini e bambine da 0 a 12 anni. Si aprirà lunedì 21 ottobre alle ore 16.30 in Consiglio comunale il Forum dell’Infanzia 2024, organizzato dal Comune di Milano con il contributo del Coordinamento Pedagogico Territoriale con l’obiettivo di fare spazio al confronto e al dialogo tra tutti gli operatori del sistema integrato di educazione e istruzione della città, aprendo anche ai molti altri attori protagonisti di iniziative e progettualità per l’infanzia. Molti i temi che saranno affrontati: dai Poli 0/6 ai Patti educativi di Comunità, dalla lettura al rapporto con la natura, dall’inclusione alla promozione della salute, dall’educazione alimentare al contrasto alla povertà educativa e agli stereotipi di genere. “Dal 21 al 27 ottobre 2024 Milano sarà teatro del Forum Infanzia: una settimana di convegni, eventi, laboratori, workshop, attività didattiche e incontri dedicati a bambini, bambine, famiglie e mondo dell’educazione e della scuola – sottolinea la Vicesindaco e assessora all’Istruzione Anna Scavuzzo -. Il Forum vuole essere uno spazio di conoscenza e confronto tra gli attori della comunità educante e delle realtà che svolgono ricerca e formazione oltre che servizi educativi in tutto il territorio; e insieme, un’occasione per restituire la giusta centralità a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che ogni giorno frequentano Nidi, Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado di Milano. Secondo la Convenzione sui Diritti dell’infanzia, bambini e bambine hanno il diritto di crescere sani, in sicurezza, di poter esprimere il proprio potenziale, di essere ascoltati e di essere presi sul serio. Ed è dall’impegno per l’infanzia che prende le mosse questo Forum, perché vogliamo prendere sempre più sul serio le necessità dei nostri concittadini più piccoli e confrontarci anche insieme a loro per costruire una Milano che sia davvero una città educativa. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi saranno al centro delle iniziative del Forum anche con numerosi laboratori ed eventi dedicati a loro. Saranno anche protagonisti, diretti e indiretti, dei tanti convegni e incontri che vedranno confrontarsi istituzioni, enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni, docenti, educatrici ed educatori, dirigenti scolastici, genitori e famiglie, studenti universitari, esperti ed esperte”. L’apertura del Forum dell’Infanzia, che durante la settimana animerà moltissimi luoghi della città, si svolgerà a Palazzo Marino, con il Consiglio comunale dedicato al tema dei diritti dell’infanzia, insieme a Debora Comini, già UNICEF Regional Director for East Asia and the Pacific, che dialogherà con consigliere e consiglieri e alla presenza di educatrici ed educatori, a partire dalla sua pluriennale esperienza in diversi contesti del mondo, per affermare e difendere i diritti dei minori, a partire dai territori di crisi per poi ragionare sul ruolo che ciascuna città può assumere per essere protagonista a livello locale, nazionale e internazionale di politiche che siano al servizio dell’infanzia. Il percorso delle città che fanno parte della Child Friendly Initiative racconta il grande impegno che UNICEF sta dedicando alle comunità urbane, in cui anche l’azione di Milano si inserisce in modo molto concreto nello stile delle città. ‘Casa’ delle iniziative del Forum sarà Palazzo Morando, che nelle giornate di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 ospiterà sei dei nove convegni previsti e, in contemporanea, la mostra aperta a tutti ‘Raccontare e costruire sostenibilità nelle pratiche educative’. Nata da una ricerca sviluppata nell’ambito del progetto MUSA dal gruppo Open-Air Lab dell’Università Milano Bicocca in collaborazione con la Direzione Educazione del Comune di Milano, la mostra presenta alcune esperienze realizzate dai servizi all’infanzia che restituiscono le molte possibilità di educare alla sostenibilità, a cominciare dai bambini e dalle bambine. Saranno poi oltre 200 le iniziative in città durante la settimana del Forum Infanzia 2024 in decine di luoghi sparsi per tutti i quartieri, realizzate grazie al prezioso contributo di Servizi all’Infanzia, istituti comprensivi, biblioteche, enti del Terzo settore di Milano.L’elenco degli oltre 200 laboratori e delle attività per bambini, bambine, educatori, educatrici, insegnanti e famiglie è consultabile sul sito http://www.comune.milano.it/foruminfanzia, dove è anche possibile iscriversi a convegni, incontri, workshop, spettacoli.

