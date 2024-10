Consiglio provinciale – Comunicato convalida degli Consiglieri eletti

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

PRIMO CONSIGLIO PROVINCIALE CON LA CONVALIDA DEGLI ELETTIConvocato il Consiglio provinciale per la convalida degli eletti

Varese, 17 ottobre 2024 – Si è tenuta oggi nella Sala consiliare di Villa Recalcati, la prima seduta del nuovo consiglio provinciale, dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio avvenute domenica 29 settembre 2024.

Primo punto all’ordine del giorno la convalida degli eletti che ha confermato il risultato delle urne.

I Consiglieri provinciali per il biennio 2024– 2026 proclamati eletti a seguito delle elezioni provinciali del 29 settembre 2024:

Lista n. 1 denominata “La Provincia al Centro – Civici Moderati Popolari”

Mattia Premazzi

Giacomo Iametti

Matteo Marchesi

Enrico Vettori

Pierluigi Gilli

Lista n. 2 denominata “Lega Lombardia Ideale e Civici”

Sergio Ghiringhelli

Leslie Giovanni Mulas

Luca Panzeri

Lista n. 3 denominata “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni”

Marco Colombo

Lorenzo Silvio Maiocchi

Franco Compagnoni

Lista n.4 denominata “Civici e Democratici per la Provincia di Varese”

Fabio Passera

Stefano Bellaria

Michele Di Toro

Carmelo Antonio Lauricella

Alessandra Agostini

La convalida è stata approvata all’unanimità, con immediata eseguibilità.