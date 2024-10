COMUNICATO STAMPA -RSA: SERVIZIO DI CONSULENZA GRATUITA IN CURE PALLIATIVE

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

RSA: SERVIZIO DI CONSULENZA GRATUITA IN CURE PALLIATIVE

In campo ATS Bergamo, il Dipartimento interaziendale di Cure Palliative e la Rete

locale Cure Palliative

Bergamo, 17 ottobre 2024 –

Sono 68 le RSA del territorio Provinciale e 6.522 sono i posti accreditati per

l’accoglienza e l’assistenza di anziani in condizioni di non autosufficienza,

talora anche privi di riferimenti parentali.

In RSA gli anziani trovano un luogo in cui vivere in Comunità, curati ed

assistiti da personale esperto e qualificato, ma soprattutto attento ai loro

bisogni, a cui dare e vuole dare una risposta adeguata.

E in RSA vivono l’ultimo periodo della loro vita, talora trovandosi in condizioni

in cui il ricorso alle cure palliative diviene imprescindibile perché la malattia di

base è caratterizzata da un’evoluzione inarrestabile e da una prognosi

infausta e non risponde più a trattamenti specifici.

Anche quando la guarigione non è possibile le cure palliative, spesso ancora

poco conosciute ed erroneamente associate alla sola fase terminale della

vita, se applicate precocemente sono in grado di influire positivamente sulla

qualità della vita delle persone.

Si consideri, peraltro, che le Cure Palliative offrono un sostegno

fondamentale anche alle famiglie, aiutandole a comprendere meglio la

situazione del loro caro e a partecipare in modo consapevole alle decisioni

che riguardano la cura.

Nei momenti assembleari in cui ATS Bergamo ha incontrato i Direttori

Sanitari delle RSA, e da una successiva indagine conoscitiva promossa da

ATS fra tutte le RSA del territorio provinciale per rilevare le loro esigenze ed

aspettative, è emerso il bisogno di poter disporre di un supporto specialistico

in Cure Palliative, nella consapevolezza che tale approccio è in realtà una

cura globale attiva dei pazienti che non rispondono più ai trattamenti specifici,

ma consente in modo interdisciplinare di gestire al meglio non solo il sintomo

dolore, ma anche di ridurre l’uso di farmaci non necessari ed evitare inutili

ricorsi ai Pronto soccorso o a degenze ospedaliere.

ATS Bergamo ha raccolto questa necessità e, in collaborazione con il

Dipartimento interaziendale di Cure Palliative e la Rete locale Cure

Palliative, ha promosso l’attivazione di un servizio di consulenze in cure

palliative, cui hanno sollecitamente aderito con generosa gratuità i

palliativisti operanti quotidianamente in hospice e sul territorio a domicilio dei

pazienti.

Le RSA, associate in base alla loro ubicazione ad un hospice e agli UCP-

Dom operanti nel proprio territorio distrettuale, potranno gratuitamente

disporre, previo appuntamento fissato attraverso una semplice e-mail, della

consulenza telefonica, anche attraverso videochiamata, dello specialista

palliativista.

Si tratta di un prezioso supporto specialistico che viene offerto ai colleghi che

lavorano in RSA, che può facilitare la precoce identificazione dei bisogni in

Cure Palliative, fornire un orientamento su decisioni e scelte terapeutiche ed

evitare inutili accessi al Pronto soccorso o gravosi ricoveri ospedalieri.

Un servizio che i promotori si aspettano contribuisca a migliorare l’offerta di

cura e assistenza in RSA, una scelta che vuole essere un atto di sensibilità e

di attenzione, un’iniziativa di profonda umanità.

Un Progetto reso possibile dalla messa in connessione fra la generosa

disponibilità dei palliativisti e la volontà di lavorare meglio manifestata dai

medici delle RSA, che ora, avvalendosi del supporto specialistico, avranno la

possibilità di integrare e migliorare la loro azione di cura e assistenza.

