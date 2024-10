(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 Presentazione RIFF PITCH LAB – 26 ottobre Festa del Cinema di Roma

Sarà presentato il 26 ottobre, nell’ambito di Festa del Cinema di

Roma, il bando per il RIFF Pitch Lab 2025, un format innovativo, nato

dal Riviera International Film Festival e pensato per offrire a

giovani autori di documentari under 35 l’opportunità di presentare e

poi sviluppare i loro progetti, lavorando a stretto contatto con

Master Tutor di altissimo livello, sia nazionali che internazionali.

Le grandi novità di quest’anno, in collaborazione con Parlamento

europeo e Commissione europea, sono l’apertura del bando a giovani

autori e autrici provenienti da tutti gli Stati membri dell’Unione

europea e un premio speciale che sarà conferito alla Commissione al

progetto vincitore. Confermata, anche quest’anno, la partnership con

CNA.

L’appuntamento è per

Sabato 26 ottobre ore 10.00

Teatro Studio Gianni Borgna – Auditorium della Musica di

Roma Ennio Morricone.

Seguirà Programma ed interverranno inoltre:

Roberto Pisoni Sky Entertainment Channels Senior Director

Leonardo Godano Exsecutive producer di Groenlandia

Modera

Vito D’Onghia

Presidente dell’associazione Riviera Cinema e

Direttore del Riviera International Film Festival

Christian Nicoletta

Responsabile dipartimento Industry del

Riviera International Film Festival

Durante l’incontro del 26 ottobre, sarà presentato, alla presenza al

suo autore Loris G. Nese e la sua produttrice Chiara Marotta,

“L’ultima volta” il vincitore del RIFF Pitch Lab 2024, come esempio

concreto di successo, come “case history”, per mostrare l’intero