INVITO CONFERENZA STAMPA 17 OTTOBRE – PROGETTO ATLAS, COLLABORAZIONE FRA COMUNE E CA’ FOSCARI PER LA GESTIONE INTEGRATA DI AREE VERDI URBANE

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE

alle ore 12.00

presso la

SALA ARAZZI di CA’ SUGANA

MUNICIPIO DI TREVISO

si terrà la conferenza stampa di presentazione di

ATLAS

Il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha avviato una collaborazione con

il Comune di Treviso che durerà fino al 2027 grazie al progetto ATLAS

(“Studying symbiotic scenarios linking Heritage assets and green areas to

prepare Historic Cities to face Climate Changes”), finanziato nell’ambito

del programma internazionale EU Climate & Cultural Heritage (CCH):

Collaborative Research to Address Urgent Challenges mirato a promuovere

scenari per la gestione integrata dei beni culturali e delle aree verdi

urbane

Interverranno:

Mario Conte, sindaco di Treviso

Alessandro Manera, vicesindaco di Treviso

Prof.ssa Elisabetta Zendri, Docente di Scienze per la Conservazione

Edy Fantinato, ricercatore e botanico

Comune di Treviso