(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 GUARDIA DI FINANZA

Scuola di Polizia Economico Finanziaria

COMUNICATO STAMPA

16/10/2024

GDF SCUOLA PEF: 17 OTTOBRE 2024. CONVEGNO INTERNAZIONALE IN OCCASIONE

DEL 10° ANNIVERSARIO DELL’INTERNATIONAL ACADEMY FOR TAX CRIME

INVESTIGATION DELL’O.C.S.E. PRESSO L’ISITUTO DI ALTA FORMAZIONE DELLA

GUARDIA DI FINANZA:

“A GLOBAL RESPONSE TO A GLOBAL THREAT”

Domani 17 ottobre 2024, alle ore 10.00 presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di

Finanza di Roma, Lido di Ostia, si terrà il Convegno internazionale dal titolo ““A global response to a global

threat”, per celebrare il 10° anniversario dell’International Academy for Tax Crime Investigation

dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), istituita presso il citato Istituto di

alta formazione e specializzazione della Guardia di Finanza.

Saranno presenti il Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, il Segretario Generale

dell’O.C.S.E., Dott. Mathias Cormann e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De

Gennaro.

Nel corso della giornata, interverranno il Vice Ministro Maurizio Leo, illustri esponenti del mondo istituzionale e

rappresentanti delle altre Academy di O.C.S.E..

I temi che saranno all’ordine del giorno abbracciano le problematiche legate alle strategie per il contrasto dei

crimini economici, la cooperazione globale con riguardo alle investigazioni in ambito fiscale e finanziario e la

formazione in tale contesto.

Sede della cerimonia la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria, polo addestrativo di eccellenza per la Guardia