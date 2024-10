Grottaglie: riapre il Canile Comunale tra adozioni, microchippature gratuite e solidarietà

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

Sabato 19 ottobre, alle ore 10:30, il Canile Comunale di Grottaglie riaprirà ufficialmente dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento che lo hanno reso più moderno e funzionale.

Un evento molto atteso dalla comunità, che potrà nuovamente contare su una struttura in grado di prendersi cura degli animali abbandonati e bisognosi, garantendo loro accoglienza e protezione.

Ad accogliere i cittadini ci saranno anche le volontarie dell’ANPA (Associazione Nazionale Protezione Animali), che ogni giorno con grande professionalità e dedizione si occupano del benessere dei cani ospiti della struttura. Il loro impegno è essenziale per assicurare cure, affetto e attenzione agli animali, che attendono con speranza l’arrivo di una nuova famiglia.

Tra gli eventi principali della giornata, ci sarà l’open day adozioni, un’occasione per chi desidera adottare un cane e offrire una seconda possibilità agli animali del canile. I cittadini potranno incontrare i cani disponibili, ricevere consigli dalle volontarie dell’ANPA e ottenere informazioni pratiche dai veterinari presenti, per promuovere un’adozione consapevole e responsabile.