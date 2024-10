(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 Marco Fontana

Responsabile Comunicazione

Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte

*Comunicato Stampa*

*BECCARIA (FI): LA VIOLENZA VERBALE VA CONDANNATA DA OVUNQUE PROVENGA.

NECESSARIA UNA SINTESI MA RICORDANDO LA CENTRALITA’ COSTITUZIONALE DEL

DIRITTO ALLA VITA*

«*Porto alla vostra attenzione due considerazioni inconfutabili: la prima

si basa sulla “carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che al

Titolo 1 parla di Dignità e all’articolo 2 di diritto alla vita come

diritto fondamentale. Uno di quei diritti inalienabili di ogni essere

umano, così come quello alla libertà. Ed è proprio su questo che dovremmo

focalizzare la nostra attenzione. Il diritto alla vita non é contro

l’aborto ma un principio basato sulla convenzione morale che un essere

umano ha il diritto di vivere*». Ad affermarlo il vicecapogruppo di Forza

Italia in Regione Piemonte *Annalisa Beccaria* durante il dibattito

avvenuto durante l’ultimo Consiglio regionale sulle proteste e minacce

avvenute a Torino a margine di un convegno organizzato dalle associazioni

pro vita.

«*La seconda valutazione *– aggiunge la consigliera azzurra -* riguarda la

Legge 194/78 che non riporta il termine diritto all’aborto, bensì

regolamenta i casi in cui l’aborto non è considerato un reato. L’art 1

prevede che ‘Lo stato garantisca il diritto alla procreazione cosciente e

responsabile, riconosca il valore sociale della maternità e tuteli la Vita

umana sin dal suo inizio’. Nel rispetto dunque della legge italiana,

condanno la violenza verbale perpetrata da ambo le parti e confido nella

sintesi che il Consesso consiliare può garantire a salvaguardia della

libertà di scelta, dell’una e dell’altra parte*».

Ha concluso Beccaria: «*Ringrazio la Consigliera Nallo che ci ha dato un

esempio importante condividendo la sua maternità con tutti noi colleghi. E

se oggi siamo qui a sostenere ognuno di noi le nostre convinzioni, è perchè

i nostri genitori a tempo debito, hanno optato per il diritto alla Vita*».