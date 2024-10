agenzia regionale 1164.24 emiliano risponde a urso su ex ilva taranto

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

“Non è vero che sia stato concordato alcunché con le istituzioni comunali e

regionali. Tutti ci aspettavamo l’inizio dei lavori per la costruzione dei

forni elettrici DRI per attuare la decarbonizzazione, con abbattimento

delle emissioni nocive per la salute del 95% e del CO2 del 50%.

Come è noto il Governo ha definanziato la costruzione dei forni elettrici a

DRI, che erano invece previsti dal PNRR, ed il ministro Pichetto Fratin nel

corso della Fiera del Levante dell’anno scorso si era impegnato a

rifinanziare con l’FSC nazionale la costruzione dei forni elettrici da

parte della società governativa guidata da Stefano Cao.

In questo ambito avevamo sempre sconsigliato la riattivazione dei forni a

carbone per evitare infrazioni europee già segnalate dalla Corte di

Giustizia e la possibile riattivazione di fonti inquinanti che avrebbero

potuto determinare la commissione di altri reati.

Tanto era stato ribadito da me personalmente ai Commissari nominati dal

Governo nel corso dell’audizione che si è svolta presso il Consiglio

regionale della Puglia e anche a loro avevamo sconsigliato la strada che

oggi è stata intrapresa”.

Lo afferma il presidente Emiliano in risposta alle dichiarazioni odierne

del Ministro delle Imprese Adolfo Urso sulla ripartenza dell’altoforno 1

dell’ex Ilva di Taranto.