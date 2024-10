(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

ROMA, SICUREZZA. CASINI-LEONCINI (IV): DEGRADO SOTTOPASSI, ACCELERARE SU BONIFICHE

Roma, 14 ottobre 2024 – “La situazione di degrado in cui versano la grande maggioranza dei sottopassi pedonali è diventata insostenibile. Non è soltanto un problema di decoro e tutela della salute – sebbene questi passaggi pedonali, al netto di qualche eccezione, si siano ormai trasformati in vere e proprie discariche – ma è soprattutto una questione di sicurezza. Si tratta infatti di luoghi per lo più abbandonati e senza alcun controllo, autentiche zone franche in piena città dove non è raro che si consumino reati e violenze, come le terribili vicende degli ultimi tempi ci hanno purtroppo confermato. Oggi leggiamo su un autorevole organo di stampa della situazione inaccettabile di degrado in cui versa il sottopasso di via Livorno, sulla circonvallazione Nomentana, ma è solo l’ultimo di una lunga serie salito agli onori delle cronache, perché la città in realtà è piena di tunnel pedonali che sono nelle stesse vergognose condizioni. Bisogna affrontare il problema con maggiore decisione, accelerare sulla mappatura completa dei sottopassi, provvedere dove necessario alla bonifica e messa in sicurezza, chiudendo definitivamente quelli che non hanno più alcuna funzione. Nelle prossime settimane solleciteremo molto l’Amministrazione sul tema, è una questione seria che merita attenzione e risposte concrete”. Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

