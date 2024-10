Migranti, Bonaldi (Pd): politiche migratorie Governo Meloni strumentalizzano strazio e violano elementari diritti umani

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 Migranti, Bonaldi (Pd): politiche Governo Meloni violano elementari diritti umani

“E’ iniziato in queste ore il primo trasferimento di migranti da Lampedusa ai centri allestiti in Albania. Le comunicazioni ufficiali vogliono rassicurarci raccontando di “maschi, provenienti da Paesi sicuri, non vulnerabili”, ma va ribadito con nettezza che il Protocollo con l’Albania è stato vergognosamente approvato in violazione di principi e diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalle norme europee in materia di protezione internazionale.

Il richiedente ha diritto a restare nel territorio dello Stato membro UE durante tutto lo svolgimento della procedura di esame della sua domanda, l’esame delle istanze deve avvenire nella stessa zona di frontiera in cui si è presentata la domanda sul territorio italiano e non in altra zona e i rifugiati non possono essere discriminati in base alla nazionalità o a condizioni personali o sociali, né sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, con garanzie e tutele affievolite rispetto a quelle di altri stranieri nelle medesime condizioni, trattenuti in Italia.

Un passo scandaloso e inaccettabile di un Governo che si mostra incapace di risposte serie e responsabili al fenomeno migratorio e che continua a strumentalizzare lo strazio e la prostrazione di chi approda stremato alle nostre coste e ne tradisce ogni speranza, violando i più elementari diritti umani”.

Così in una nota Stefani Bonaldi, componente della segreteria nazionale del Pd.

Roma, 14 ottobre 2024