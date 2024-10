(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2024 Immobili, Mazzetti (FI): “Fascicolo digitale dell’immobile va ben ponderato, stiamo lavorando anche a testo unico delle costruzioni”

Bologna, 12 ott. – “Quello del fascicolo dell’immobile è un tema dibattuto da anni tantoché la tecnologia e il mercato hanno anticipato la politica: infatti, è già in uso la piattaforma BIM in 3D che raccoglie tutte le informazioni sulla costruzione e le elabora. Proprio per questo, basterebbe ampliarne l’uso ad altri dati, come quelli catastali o la legittimità urbanistica dell’immobile, così da avere una fotografia nitida ed eventualmente valutare interventi”. Lo ha spiegato l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, ad un convegno di Fondazione Inarcassa nell’ambito del Saie nel corso del quale è stata rilanciata la proposta del fascicolo. “Il problema – ha aggiunto Mazzetti – non è trovare la tecnologia più adatta, il problema è a monte: nelle risorse e nella volontà politica. Sicuramente, il Pnrr avrebbe potuto incidere in questo segmento così decisivo nel capitolo sul digitale e la semplificazione”. “È importante – rimarca – la conoscenza dell’immobile, certo, ma lo è ancor di più la conoscenza dell’immobile nel contesto, per consentire alla Pubblica amministrazione di avere una mappatura sullo stato e la qualità del nostro patrimonio edilizio, così da fare monitoraggio costante e scrupoloso”. “Ovviamente, si pone il tema delle risorse – ha rilevato l’On.le forzista -: qualora emergano delle criticità, non accettiamo che il costo ricada solo sulle persone, pertanto se ci sarà una vera volontà politica, è fondamentale individuare il giusto strumento economio e fiscale incentivante e premiante”. “Dal punto di vista legislativo, il settore delle costruzioni – ha ricordato Mazzetti – è in stato ‘confusionale’ a causa della mancanza di un Testo unico delle costruzioni – al quale sto lavorando – che tratti del settore in modo organico e che si basi su dei LEP unici per tutto il territorio nazionale, superando anche le modifiche introdotte dal Titolo V della Costituzione, così da chiarire – una volta per tutte – le competenze dei vari Enti, visto che lo stesso fascicolo – attualmente – dipende dagli uffici comunali “. “Più partecipo a questi eventi e più mi convinco che il settore, da troppi anni, necessita di chiarezza nelle norme, con pragmatismo, e sono certa che il testo unico delle costruzioni, fatto con tecnicismo e razionalità professionale, abrogando tutte le norme precedenti, sia la soluzione ideale, ma deve essere fatto su dei principi chiari e pragmatici affrontando il tema in modo orizzontale e sistematico”, ha ribadito.

