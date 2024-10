Comunicato stampa. La dichiarazione del Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, sul servizio della trasmissione “Far West”.

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

prof. Lorenzo Lo Muzio, sul servizio della trasmissione “Far West”.*

“*Con riferimento al servizio sulla morte della giovane Natasha Pugliese,

andato in onda venerdì 11 ottobre su Rai3 nel corso della trasmissione “Far

West”, desidero esprimere la mia preoccupazione e, al contempo, invitare

tutti alla massima cautela in questo momento estremamente difficile in cui

la fiducia nel sistema sanitario è già messa a dura prova.*

*La tragica morte di una giovane di soli 22 anni, che ha innescato una

spirale di violenza ai danni del personale medico e sanitario del

Policlinico di Foggia, non deve risultare vana ma indurre ogni sforzo per

creare un clima di dialogo costruttivo, basato sul rispetto e sulla ricerca

della verità, senza ledere la dignità e la professionalità di chi opera

quotidianamente al servizio della comunità.*

*Come cittadino, prima ancora che nella mia veste di Rettore, voglio

ricordare che il personale medico-sanitario lavora ogni giorno con

dedizione e professionalità in condizioni difficili e merita il massimo

rispetto e supporto da parte delle Istituzioni e della collettività.

**Ribadisco,

quindi, la solidarietà e il mio pieno sostegno a tutto il personale

sanitario del Policlinico di Foggia.*

*È importante, ora più che mai, rafforzare i legami tra le Istituzioni e

lavorare insieme per superare questo delicato momento*.”

