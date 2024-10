(ARC) Prot. civile: Riccardi, ‘Pontebba 2024’ accresce competenze volontari

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

sab 12 ottobre 2024

dell’esercitazione antincendio boschivo e alla consegna delle

targhe di riconoscimento

Pontebba, 12 ott – “Momenti importanti di formazione come

‘Pontebba 2024’ permettono al Sistema di Protezione civile della

nostra regione di crescere, di aggiornarsi e di essere quindi

pronto ad affrontare sempre pi? preparati gli effetti dei

fenomeni estremi ai quali, purtroppo, ci ha abituato in questi

ultimi anni un meteo profondamente mutato, con episodi violenti,

improvvisi, che colpiscono zone circoscritte e lo fanno in tempi

molto ravvicinati tra loro rispetto al passato”.

Lo ha sottolineato l’assessore con delega alla Protezione civile

del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che quest’oggi ha

partecipato al briefing conclusivo dell’esercitazione di

antincendio boschivo “Pontebba 2024” che si ? tenuta a Pontebba a

partire dalle 9. Presenti anche il sindaco di Pontebba, Ivan

Buzzi, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano

Mazzolini.

Nel ringraziare tutti i partecipanti all’esercitazione, Riccardi

ha sottolineato come “la viva sinergia tra le diverse anime del

volontariato rappresenti un grande arricchimento non soltanto per

i componenti dei singoli sodalizi ma per tutta la ‘macchina

operativa’ che si attiva nel momento dell’emergenza. Un valore

aggiunto che ha nella rete delle persone e nel loro ‘fare

squadra’ la sua forza pi? grande. Confronto e pratica costanti

sul campo, unite all’impiego delle nuove tecnologie e a mirati

investimenti, ci permetteranno di affrontare insieme ‘vecchie’

criticit? e quelle del nostro tempo che ormai coinvolgono nuovi

ambiti del vivere quotidiano”.

Insieme al sindaco, l’assessore Riccardi ha consegnato le targhe

di riconoscimento a tutti i referenti delle associazioni che

hanno preso parte alla mattinata di esercitazione e formazione.

L’esercitazione antincendio boschivo ha visto la partecipazione

di circa un centinaio di persone. Ha simulato il divampare di pi?

roghi nelle localit? di Calvario, Rio degli uccelli e Auria: tre

i fronti di incendio che sono stati affrontati dai volontari

della squadra comunale di protezione civile di Pontebba, che

conta anche una squadra di antincendio boschivo (Aib), e dalle

squadre comunali di protezione civile del Canal del Ferro e della

Valcanale.

Oltre alle squadre di Pc, hanno preso parte all’esercitazione

anche i Vigili del fuoco volontari del Friuli Venezia Giulia

incardinati nel Sistema di protezione civile della Regione, i

volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

(Cnsas) della stazione di Moggio Udinese-Pontebba, che hanno

simulato anche la ricerca di una persona, il personale del Corpo

forestale regionale del Fvg, al quale fanno capo le operazioni di

spegnimento degli incendi boschivi. L’elicottero della protezione

civile dalla Regione ha fatto alcuni lanci d’acqua nella parte

impervia del fronte del Calvario.

Obiettivo dell’esercitazione quella testare le capacit? delle

squadre in situazioni di emergenza per quanto riguarda il rischio

incendio boschivo. Le finalit? sono anche quelle di promuovere il

lavoro di squadra e la conoscenza delle singole capacit? di ogni

gruppo operativo, cos? da poter intervenire tempestivamente e con

efficacia in caso di reale emergenza, a protezione delle comunit?

e del territorio. Le squadre che hanno partecipato

all’esercitazione di oggi hanno gi? operato insieme, tra gli

altri interventi, in occasione dell’incendio in Val Resia e

dell’incendio a Chiusaforte.

