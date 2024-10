(ARC) Eventi: Roberti, Barcolana Ski ha portato in piazza leggende dello sci

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2024

Trieste, 12 ott – "Potrebbe sembrare un miracolo ma Barcolana

Ski, con le sue premiazioni, ? riuscita a portare a pochi metri

dal mare nello stand ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’ alcune delle

pi? grandi leggende mondiali dello sci”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti intervenendo alla cerimonia conclusiva di

Barcolana Ski, organizzata da PromoTurismoFVG al centro federale

Neve Sole di Aurisina in collaborazione con lo Sci Club 70.

“Si ? trattato di un esperimento riuscitissimo – cos? Roberti –

in linea con una regione che pu? permettersi di proporre a breve

distanza sia manifestazioni velistiche e sia eventi di sport

invernali sempre ad altissimo livello”.

Sono sfilati in piazza dell’Unit? d’Italia quattro grandi

campioni: la slovena Tina Maze, Kristian Ghedina, l’austriaca

Elisabeth Goergl e il croato Ivica Kostelic che hanno accettato

l’invito a cimentarsi con i ragazzi sulla pista artificiale di

Aurisina in rappresentanza dei quattro Paesi dell’area

alpeadriatica. Per le quattro stelle dello sci, ovazione e lunga

sequenza di autografi.

