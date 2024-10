(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Con preghiera di pubblicazione.

Buon lavoro.

Siena, Musei Nazionali di Siena,17,18,19 ottobre 2024

Tavola Rotonda a Palazzo Chigi e spettacoli di danza in Pinacoteca nell’ambito della rassegna “LUX FEMINAE – Donne e Madonne – Danzare al femminile nelle sale della Pinacoteca Nazionale di Siena”.

Giovedì 17 ottobre alle ore 10:00 presso Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla si terrà la Tavola Rotonda tra direttori di musei, docenti universitari e realtà impegnate in produzioni culturali,

dal titolo “DANZA e MUSEO- per una nuova forma d’arte partecipata”.

Ospite speciale sarà Robyn Orlin, ballerina e coreografa sudafricana, impegnata in un progetto presso il Louvre.

La Compagnia ADARTE presenta “ASTRA” una nuova coreografia ideata appositamente per la Pinacoteca Nazionale di Siena da Francesca Lettieri. La prima esibizione dello spettacolo di danza itinerante si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 21:30 mentre le repliche ci saranno sabato 19 ottobre alle ore 11:30 e alle ore 17:30. Il biglietto, acquistabile online, comprende l’ingresso alla Pinacoteca, la performance, l’incontro con gli artisti e la visita ai dipinti della sala in cui si svolge la performance.

Entrambi gli eventi fanno parte della rassegna “LUX FEMINAE – Donne e Madonne – Danzare al femminile nelle sale della Pinacoteca Nazionale di Siena”.

Venerdì 18 ottobre, in occasione dell’apertura straordinaria serale della Pinacoteca (20:00-24:00), sarà possibile partecipare a due visite guidate gratuite su prenotazione (incluse nel biglietto di ingresso al museo).

Alle 20:30 la visita interesserà il primo piano del museo ed in modo particolare le opere di Domenico Beccafumi. Alle ore 22:45, invece, ad essere oggetto della visita sarà il secondo piano e i capolavori del medioevo senese.

Musei Nazionali di Siena

Pinacoteca Nazionale di Siena

Servizio Promozione e Comunicazione



Iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui