IILA e l’Agenzia di Promozione Turistica del Centroamerica (CATA) firmano un accordo per rafforzare la cooperazione nel settore turistico. 11 ottobre 2024

È stato firmato oggi l’ Accordo tra l’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-latino americana e l’Agenzia di Promozione Turistica del Centroamerica (CATA), ente pubblico/privato che promuove a livello internazionale – principalmente sui mercati europei – le destinazioni turistiche dei propri Paesi membri (Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e Repubblica Dominicana ).

L’importante intesa, firmata dalla Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari e dal Segretario Generale di CATA, Boris Iraheta, presso la sede l’Organizzazione, fornisce il quadro istituzionale per rafforzare una fruttuosa collaborazione già in atto tra le due istituzioni. In questo senso, negli scorsi giorni Iraheta e altr i rappresentanti di CATA sono stati ospitati n ello stand IILA alla Fiera TTG-Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale alla quale non partecipavano da molti anni, per presentare la propria attività e le principali destinazioni turistiche centroamericane agli addetti ai lavori e al pubblico in generale. Una occasione particolarmente apprezzata, anche dagli organizzatori della Fiera, che ha dato luogo a fruttiferi e concreti contatti. Fin dalla sua fondazione nel 2002, CATA si occupa infatti di pianificare, eseguire e controllare – di concerto con i governi dei paesi membri – le strategie e le attività di promozione turistica della regione, svolgendo un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore. CATA ha contribuito, tra le altre cose, all’istituzione dei primi voli diretti tra l’Europa e l’America Centrale, al posizionamento della Marca Regional turistica in Europa e all’elaborazione di campagne di comunicazione sui principali mezzi di informazione del settore.