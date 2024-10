(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2024 Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Domani, sabato 12 ottobre, al via la Stagione Teatrale al Manzoni

Una serata di spettacolo ad ingresso libero nel teatro cittadino

rinnovato dopo i lavori nei mesi estivi

Monza, 11 ottobre 2024. Prende il via domani, sabato 12 ottobre alle 21, la Stagione Teatrale 2024/2025 al Teatro Manzoni con una serata di presentazione del nuovo cartellone.

Saranno presenti l’Assessora alla Cultura Arianna Bettin, il Direttore dell’Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa Barbara Vertemati e il Direttore Artistico Paola Pedrazzini.

La serata inaugurale. Dopo la presentazione degli spettacoli da parte di Paola Pedrazzini, la serata lascerà spazio al Tango Spleen in concerto: “Los Colores”. Un evento composto di musiche originali di Tango Spleen, composizioni di Astor Piazzolla, classici del tango di Mariano Mores, Sebastian Piana, Osvaldo Pugliese e brani del repertorio folklorico sudamericano. La serata si concluderà con un brindisi per tutti nel foyer.

Poltrone in platea. Le sedute della platea bassa e rialzata sono state rinnovate: rispettando il principio del riuso delle strutture lignee preesistenti ogni poltrona è stata smontata, imbottita con nuovi materiali, rivestita in velluto e rifinita con ricami dorati per indicare numeri di posto e fila. L’investimento necessario è stato di circa 100 mila euro. Nel 2025, con un nuovo finanziamento, lo stesso lavoro verrà applicato alle poltrone della balconata e della galleria.

Pavimentazione e segnapassi. Per rinnovare la pavimentazione della platea bassa e rialzata è stato posizionato uno nuovo pavimento vinilico di colore marrone scuro, che richiama le cromie già presenti sulle pareti laterali e sul proscenio. Il parquet sulle gradinate invece è stato levigato e verniciato. Sono stati installati, inoltre, segnapassi con strisce di led color ambra sui gradini e sui corridoi laterali della platea bassa e rialzata per facilitare l’orientamento in sala e il deflusso del pubblico.

Lavori di adeguamento sono stati effettuati anche sui dispositivi antincendio e sull’impianto di rivelazione fumi.

Gli altri lavori. Nel frattempo è stata rinnovata l’illuminazione dell’atrio e delle lampade nel portico esterno, mentre sono in dirittura di arrivo le finiture dei camerini, rinnovati l’anno scorso per rendere l’ambiente ancora più accogliente.

I prossimi passi. E’ in corso la procedura di affidamento per installare tende di tessuto in sala, a copertura delle uscite di sicurezza e per sostituire le porte REI del palco e dei camerini.

Una stagione ricca di emozioni. Il cartellone della stagione di prosa di quest’anno prevede la presenza di alcuni dei grandi protagonisti della scena teatrale italiana: Arturo Cirillo, Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, Leonardo Lidi, Leo Muscato e Rocco Papaleo, Neri Marcorè e Rosanna Naddeo con la regia di regia Giorgio Gallione, Alessio Boni, Marco Baliani con Andrea Pennacchi e il trio Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria con la regia di Giorgio Sangati. Sul palco verranno portati capolavori senza tempo come il Don Giovanni di Mozart e il Re Lear di Shakespeare, ma anche opere chiave per il teatro dell’ottocento come L’Ispettore Generale di Nikolaj Gogol e Il Giardino dei Ciliegi di Anton Čechov, per arrivare a riportare in vita sul palcoscenico La Buona Novella di Fabrizio De André con uno spettacolo che unisce teatro e canzone. Non mancheranno nemmeno un’esplorazione di miti e misteri dell’Iliade ed una libera reinterpretazione di Arlecchino servitore di due padroni, celebre commedia settecentesca di Carlo Goldoni.

“Prende il via una stagione teatrale di particolare valore e qualità, segno di una accurata attenzione della Amministrazione Comunale per il ruolo del Teatro in città” spiega il Sindaco Paolo Pilotto.

“Vanno letti anche in questa direzione gli interventi di recupero svolti in Teatro – osserva l’Assessore alla Cultura Arianna Bettin – che hanno permesso di valorizzare la struttura senza comprometterne l’identità. Realizzati con grande cura e attenzione durante i mesi estivi per non interferire con la programmazione artistica, hanno reso il teatro più sicuro e accogliente per il pubblico. Questo progetto, che proseguirà anche nel 2025, è un investimento non solo nelle strutture, ma anche nel benessere dei nostri cittadini e nella crescita del panorama culturale di Monza”.

Info: http://www.teatromanzoni.it