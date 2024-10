NOTA FARNESINA – GIORNATA MONDIALE ED EUROPEA CONTRO LA PENA DI MORTE (10 OTTOBRE 2024)

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

In occasione della giornata mondiale ed europea contro la pena di morte, l’Italia ribadisce la sua più ferma e incondizionata opposizione alla pena capitale. Una punizione crudele, disumana e degradante, che nega la dignità umana e non ha valore aggiunto in termini di sicurezza e dissuasione dal crimine, mentre rende ogni errore giudiziario fatalmente irreversibile.

Come indicato dal Ministro Tajani, “l’impegno per l’abolizione della pena di morte rappresenta una priorità della politica estera italiana. Come Paese siamo in prima linea per arrivare ad una moratoria universale delle esecuzioni, il primo passo in vista dell’abolizione a livello globale della pena di morte”. “Siamo al fianco di quanti, dalla società civile agli attivisti per i diritti umani, lottano ogni giorno per la definitiva abolizione di tale pratica” ha ribadito Tajani.