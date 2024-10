IL COMUNE COMUNICA – stamattina la presentazione di “Bari lavora”, la nuova strategia per il lavoro della città di Bari

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 10 Ottobre 2024

CONFERENZA STAMPA

Il mercato del lavoro a Bari

118.000 occupati

Tasso di occupazione 57,5%

(+2,8% dal 2022, + 4,2% dal 2019)

Tra le grandi città 1° posto nel Mezzogiorno e 9° posto in Italia

Non è una città per donne e ‘over’

Porta Futuro Bari

Dal 2016 il job center dell’area metropolitana di Bari

Un servizio gratuito per cittadini ed imprese per favorire l’incontro

tra offerta e domanda di lavoro.

Porta Futuro Bari

SERVIZI AL CITTADINO

Accoglienza

Orientamento

Bilancio di competenze

Redazione cv

Percorsi di formazione di base

Ricerca attiva del lavoro

Porta Futuro Bari

SERVIZI ALLE IMPRESE

Accreditamento

Rilevazione dei bisogni occupazionali

Costruzione della job description

Preselezione

Incrocio domanda-offerta

Consulenza per lo start up di impresa

Porta Futuro Bari Metropolitana 2024

4.532 nuovi cittadini iscritti al portale portafuturo.it

585 sessioni di ricerca attiva di lavoro solo nello sportello di Bari

216 nuove aziende accreditate

359 nuove opportunità di lavoro

41 recruiting day

6.928 candidature ricevute

2.913 colloqui di selezione

+250 inserimenti lavorativi

120 eventi di informazione e formazione

Porta Futuro Bari

Una nuova sede

nell’ex Manifattura dei

Tabacchi di Bari

Un caso emblematico

LA PARTNERSHIP PER IL LAVORO

TRA COMUNE DI BARI E GRUPPO OVS

2 nuovi strumenti per supportare

i cittadini baresi in cerca di lavoro

Ti à mbarà e ti à perd

La fatica

TI À MBARÀ E TI À PERD

(Ti insegnerò e ti dovrò lasciar andare)

Finanziamo brevi esperienze di apprendimento ‘on demand’

per aiutare i baresi a sviluppare conoscenze, abilità e competenze

di cui hanno bisogno per il loro sviluppo personale e professionale.

Dote di apprendimento fino a 1.000 euro

Cittadini dai 16 anni residenti a Bari, disoccupati/inoccupati, con ISEE ≤ 15K

Potenziamento dei servizi di orientamento c/o PortaFuturo Bari

1a fase sperimentale: 1 M€

LA FATICA

Sosteniamo l’orientamento al lavoro e apprendimento in situazione

per cittadine over 35 e cittadini over 45 disoccupati.

Tirocini extracurricolari con 800 euro al mese per max 6 mesi

Dote di apprendimento fino a 1.000 euro

Servizi di orientamento e tutoraggio c/o Porta Futuro Bari

Coinvolgimento attivo delle imprese per favorire l’occupabilità

1a fase sperimentale: 3 M€ (+2)