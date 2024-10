Comunicato Stampa “Voghera, il Commercio diventa Smart con TabUi, tutti i negozi a portata di App”

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

gio 10 ottobre 2024 Comune di Voghera

Voghera, il commercio diventa “smart” con TabUi:

tutti i negozi a portata di APP

Con il lancio di “TabUi” e l’avvio della mappatura delle attività commerciali, Voghera crea

una piattaforma innovativa per promuovere la città e valorizzare le eccellenze locali,

trasformando il commercio in un patrimonio condiviso e accessibile a cittadini e turisti a

livello nazionale.

Portare il commercio vogherese in un ecosistema digitale nazionale, per mettere in vetrina la città e

rendere smart il suo sistema commerciale proiettandolo nel futuro e facendolo diventare un

patrimonio percepito, questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola

Garlaschelli. Nel pomeriggio di ieri nella sala consiliare del Comune di Voghera, si è svolto un

importante tavolo tecnico con i commercianti di Ascom e dell’associazione “Voghera da Scoprire”

per avviare la mappatura delle attività commerciali locali. Questo incontro ha rappresentato un

primo passo concreto dopo il lancio di “TabUi”, una nuova applicazione sviluppata grazie alla

collaborazione tra Voghera Digital e l’assessorato Commercio e Turismo del Comune di Voghera,

con il supporto di un finanziamento regionale.

Inizierà così l’inserimento di tutte le attività cittadine all’interno dell’applicazione: ogni attività avrà

una scheda con foto e informazioni sui punti vendita. Al servizio dell’inserimento dati ci sarà il

team di TabUi che collaborerà con le associazioni di categoria di commercianti e artigiani,

mandando anche addetti presso le attività cittadinee con una redazione in costante affiancamento e

supporto. Grazie alla progettualità del Comune per i titolari degli esercizi sarà tutto gratuito. Tutti i

cittadini possono già scaricare l’applicazione, sempre gratuitamente, da Google Play Store per

sistemi Android e da App Store per sistemi iOS.

TabUi non è solo una semplice guida digitale, ma una piattaforma multimediale avanzata che

integra audioguide, contenuti in realtà aumentata e materiali interattivi, offrendo a visitatori e

residenti un’esperienza esplorativa innovativa per scoprire la città e i suoi dintorni.

La piattaforma è pensata per fornire ai visitatori una vasta gamma d’informazioni sui punti di

interesse della città includendo percorsi, eventi, recensioni della community e contenuti editoriali