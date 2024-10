Comunicato stampa: A Cividate la Dr.ssa Signorelli aumenta il massimale

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2024

L’ASST comunica che la Dr.ssa Serena Signorelli, Medico di Assistenza Primaria dell’ambito di Cividate al Piano, Martinengo e Cortenuova, ha inn alzato il massimale relativo al numero dei pazienti iscrivibili di circa 400 posti .

L’iscrizione può avvenire:

· On line accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico da [ https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/#_blank | https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ ] (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP) o App Fascicolo Sanitario

· Presso le Farmacie aderenti del territorio regionale

· Allo sportello «Scelta/Revoca», previo appuntamento su [ https://webapp.prenotami.cloud/ | https://webapp.prenotami.cloud/ ], per le sedi di Romano di Lombardia e CdC Martinengo.

L’ambulatorio si svolgerà secondo gli orari e le modalità sotto riportati:

Ambulatorio Dr.ssa Serena Signorelli

Cividate al Piano – Via Marconi n. 53/B –

MATTINO

POMERIGGIO

Lunedì

09.00 – 13.00*

Martedì

15.00 – 19.00*

Mercoledì

09.00 – 13.00*

Giovedì

15.00 – 19.00*

Venerdì

09.00 – 13.00*

Il medico riceve su appuntamento.

