Premiata la qualità della ricerca UnivPM che ottiene la certificazione HSR4R

Il riconoscimento premia la qualità dell’ambiente di ricerca dell’Ateneo, la sua attrattività e le iniziative già in atto a supporto dell’attività e della carriera dei ricercatori e delle ricercatrici.

Il 31 agosto scorso la Commissione Europea ha conferito all’Ateneo il riconoscimento “HR Excellence in Research” sulla base di un Piano di Azione finalizzato a dare concreta attuazione ai principi della Carta Europea dei Ricercatori.

La Carta è un documento approvato dalla UE nel 2005 e sottoscritto da tutti gli stati europei che descrive i diritti, i doveri e le responsabilità dei ricercatori, dei loro datori di lavoro e dei finanziatori della ricerca al fine di creare e consolidare uno spazio europeo della Ricerca. La Carta elenca dunque gli aspetti etici e professionali dell’attività di ricerca, l’ambiente e le condizioni di lavoro, la corretta valutazione della ricerca, il reclutamento dei ricercatori, la formazione e l’inserimento nel mondo della ricerca dei giovani talenti, il supporto fornito ai ricercatori e ricercatrici per le loro attività e lo sviluppo della loro carriera.

Inoltre, premia le azioni proposte dall'Ateneo per allinearsi a tutti i principi della Carta. Tra due anni la Commissione Europea svolgerà una prima verifica per valutare il grado di implementazione del Piano di Azione.

Dal 2005, anno di adozione della Carta, le istituzioni europee che hanno sottoscritto la Carta sono circa 1500. Di queste, 744 hanno ottenuto dalla Commissione Europea il riconoscimento HR Excellence in Research. Sono 4 i centri di ricerca italiani e sono 19 le Università italiane che a tutt’oggi hanno ricevuto l’HR Excellence in Research Award.

Il Rettore Prof. Gian Luca Gregori dichiara: “Questo riconoscimento conferma la giusta strada intrapresa da UnivPM al fine di promuovere un ambiente di lavoro stimolante e favorevole per le ricercatrici e i ricercatori, anche capace di attrarre giovani talenti dall’esterno. Continueremo ad impegnarci per promuovere sempre un ricerca di eccellenza non solo a livello nazionale ma anche internazionale”.

Il 24 ottobre 2024, alle ore 12:00, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali si terrà un incontro aperto a tutta la comunità UnivPM per la presentazione della strategia HRS4R.

