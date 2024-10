(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 MILANO DIGITAL WEEK 2024. DOMANI A PALAZZO MARINO LA CONFERENZA DI APERTURA Milano, 9 ottobre 2024 – Domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 11.30 in Sala Alessi a Palazzo Marino, si terrà la conferenza di apertura della Milano Digital Week 2024 dal titolo “Il nuovo linguaggio della città. Tra Intelligenza artificiale ed espressioni umane”. Parteciperanno Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, Pietro Cerretani, Ceo di Tig Events, Cosimo Accoto, filosofo digitale, research affiliate e fellow al MIT di Boston.Il sindaco di Milano Giuseppe Sala terrà l’intervento conclusivo. L’evento, che apre ufficialmente la settima edizione della cinque giorni dedicata all’innovazione e alla trasformazione digitale, è pubblico e aperto alla partecipazione di tutti e tutte e potrà essere seguito anche in diretta streaming su InComune, la Web Tv Radio accessibile dal sito del Comune di Milano.Sempre in diretta streaming, sullo stesso canale, saranno trasmessi gli incontri dedicati ai temi della cittadinanza digitale e coordinati dal Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano. Il primo, in programma domani alle ore 14.30 nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, tratterà della “Evoluzione del rapporto fra istituzioni e cittadini nella transizione digitale dei servizi”: un focus sull’utilizzo e l’accessibilità dei nuovi servizi a partire da una ricerca realizzata da YouGov sulla percezione e soddisfazione dei cittadini di Milano. Relatori saranno Gaia Romani, assessora ai Servizi civici e Generali, Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Layla Pavone, coordinatrice del Board Innovazione tecnologica e trasformazione digitale, Luca Curioni, direttore Citizen Experience del Comune di Milano, Elisa Stevanin, Research Manager di YouGov Italia, Gloriana Cimmino, Chief commercial officer di PagoPA Sempre a Palazzo Reale, domani alle ore 16.30, è in calendario l’incontro sulle “Raccomandazioni di Milano sul benessere e la sicurezza online di bambini e pre-adolescenti”. Verrà presentato il frutto del lavoro del tavolo tecnico sul “Patto Educativo Digitale della città di Milano”, a cui hanno partecipato le principali istituzioni cittadine, guidate dal Comune e dall’Università di Milano-Bicocca, con una consultazione collettiva di genitori, docenti, esperti e studenti delle scuole milanesi. Interverranno la vicesindaco e assessora all’Istruzione, Anna Scavuzzo, la presidente della commissione consiliare Digitalizzazione, Alice Arienta, la presidente della Commissione consiliare Educazione del Comune di Milano, Marzia Pontone, Marco Gui, professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, Letizia Affatato, dell’Ufficio Scolastico di Milano, Nicola Iannaccone, della Struttura Semplice Promozione Salute di Ats Milano, Marina Picca, di SICuPP Lombardia, Marianna Sala, del Corecom Lombardia.

Ricevi questa email perché ti sei accreditato presso l’Ufficio stampa del Comune di Milano