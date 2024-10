(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 CONSIGLIO D’EUROPA, MINISTRO ABODI: APPROVATA ALL’UNANIMITÀ LA RISOLUZIONE GOVERNO E GOVERNANCE DELLO SPORT, SOSTENERE UN NUOVO APPROCCIO PER ADEGUARLO ALLA SUA IMPORTANZA SOCIALE

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha partecipato alla conferenza biennale dei Ministri dello sport del Consiglio d’Europa, che si è svolta in Portogallo, a Porto.

Durante la conferenza sono state affrontate alcune importanti e delicate tematiche legate al governo del settore sportivo: la lotta al doping, il contrasto all’incitazione all’odio, alla violenza e alla corruzione. Sono state inoltre approfondite le modalità per migliorare la collaborazione tra istituzioni nazionali e internazionali del settore.

Nel corso della conferenza è stata approvata all’unanimità la risoluzione “Governo e governance dello sport: sostenere un nuovo approccio per adeguarlo alla sua importanza sociale”.

“Abbiamo sostenuto con convinzione questa risoluzione perché pensiamo che lo sport sia una fondamentale difesa immunitaria sociale che va rafforzata e crediamo fortemente nella cooperazione internazionale quale strumento di dialogo e di pace, soprattutto nei momenti difficili che stiamo vivendo”, ha dichiarato il Ministro Abodi.

“Inoltre, abbiamo offerto il nostro contributo di contenuti per sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali quali il valore dell’impatto socioeconomico dello sport per lo sviluppo di una Nazione, la misurazione di tale impatto, l’importanza dell’eredità dei grandi eventi sportivi internazionali per le comunità locali, il principio dello sport per tutti, con particolare riferimento alle persone con disabilità, a quelle più svantaggiate, che spesso vivono nelle periferie urbane e sociali, per le quali lo sport è un indispensabile fattore di miglioramento della qualità della vita”, ha concluso il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Roma, 9 ottobre 2024

[Immagine che contiene Rettangolo Descrizione generata automaticamente]

Ufficio Stampa

Largo Pietro di Brazzà 86 – 00187 Roma