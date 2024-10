(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

COMUNICATO STAMPA

BANDO PER CONTRIBUTI AFFITTO PER STUDENTESSE E STUDENTI FUORI SEDE

A disposizione un fondo complessivo di 90mila euro. Domande dal 16 ottobre al 15 novembre (ore 12)

Parma, 9 ottobre 2024 – Dall’Università di Parma contributi affitto destinati a studentesse e studenti fuori sede. Con la finalità di promuoverne l’inclusione, l’Ateneo ha infatti emanato un bando riservato a fuori sede regolarmente iscritte/i all’anno accademico 2024/2025 e con ISEE 2024 valido per il diritto allo studio universitario non superiore a 27mila euro.

Il fondo complessivo a disposizione è di 90mila euro. I contributi saranno di 600 euro, a sostegno delle spese di locazione sostenute nel periodo da gennaio 2024 al 30 settembre 2024, e saranno erogati fino a esaurimento del fondo.

Tra i requisiti necessari per partecipare al bando: essere iscritti/e all’Università di Parma per l’a.a. 2024/2025 dal secondo anno ed entro il primo fuori corso a corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico; essere residenti in una provincia diversa rispetto a quella in cui si trova l’immobile preso in affitto, che deve essere oggetto di un regolare contratto di locazione a titolo oneroso per il periodo gennaio-settembre 2024; avere conseguito CFU (crediti formativi universitari) dal 1° novembre 2023 al 10 agosto 2024; appartenere a un nucleo familiare con un ISEE 2024 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore a 27mila euro.

La quota del fondo sarà distribuita sulla base del punteggio in graduatoria. Il punteggio è determinato in base al merito (CFU e media ponderata) e alla condizione economica individuata dall’ISEE, cui si aggiungeranno eventuali altri punti per particolari situazioni specificate nel bando.

La domanda per la partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online collegandosi all’indirizzo http://www.idem.unipr.it/secure/bandoaffitti2024_ateneo dal 16 ottobre al 15 novembre 2024 (ore 12).

Tutti i dettagli sul sito di Ateneo, nella pagina “Bandi e premi”: https://www.unipr.it/bandi-e-premi

